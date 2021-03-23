Достаточно новое явление - так называемая дистанционка - вошло в нашу жизнь год назад. На удаленную работу в связи с пандемией посадили госучреждения и бизнес, школьников и студентов, онлайн стали проводить даже судебные заседания и концерты.

Какие-то сферы жизни более или менее безболезненно пережили такую деятельность, чего не скажешь о школе. Перекличка по WhatsApp, физкультура на YouTube, расписание в Күнделік, контрольные в Онлайн мектеп, учитель в Zoom, домашняя работа по email ... Так складывался учебный день многих школьников.

Голова шла кругом от всего этого набора современных технологий, которыми должны были ускоренными темпами овладеть не только ученики, но и родители. Сколько нервов и терпения требовалось всем изо дня в день, чтобы выполнять задания без толкового объяснения материала педагогами, при прерывающемся Интернете и зависающих школьных платформах. Сложилось ощущение, что овладение всеми этими цифровыми технологиями стало гораздо важнее самой школьной программы, а информатику теперь можно всем выставить автоматом.

Все это, конечно же сказалось на уровне знаний школьников. На днях и Министерство образования по результатам мониторинга заявило, что выявило пробелы в знаниях школьников на дистанционном обучении.

- Так же, как и во многих других странах, в нашей стране также не исключено, что основные предметы, такие как математика, языки даются сложно, в них, конечно, пробелы есть, - сообщила вице-министр образования и науки Шолпан КАРИНОВА. - Мы над ними работаем, поэтому приняты методические рекомендации по восполнению потери знаний.

Потери, как оказалось, достаточно серьёзные. Восполнять их, по мнению того же министерства, придется полтора-два года. Это при том, что начальные классы весь текущий учебный год имели возможность посещать дежурные классы и заниматься с учителем офлайн основными школьными предметами. Откуда тогда потери? Возможно, педагоги, сросшиеся за этот год со смартфонами, стали меньше уделять времени непосредственно учебному процессу, а больше озабочены заполнением электронных журналов, школьных платформ и перепиской в мессенджерах?

В то же время некоторые из них нашли в себе силы и время заняться репетиторством. А школьникам, почувствовавшим слабину и неконтролируемость дистанционного обучения, это было только на руку. Часто, к примеру, в Instagram стали появляться такие объявления: «Помогу решить СОРы, СОЧи, домашнюю работу по всем предметам. Быстро и качественно. Писать в WhatsApp…». Знаю родителей, которые от безысходности в объяснении, в первую очередь, казахского и английского языков, глядя на снижающиеся уровень оценок, стали платить за решение контрольных, лишь бы они были сделаны правильно и в срок.

И учителей это, видимо, тоже устраивает - задания выданы, ответы получены, отметки выставлены, отчеты сданы. Отложились ли какие-то знания в головах у детей, видно будет, когда учебный процесс вернется в прежнее русло.