Подавляющее большинство жителей Костанайской области удовлетворено поведением госслужащих, считают их авторитетными и профессиональными. Об этом сегодня, 18 марта, на онлайн-брифинге в РСК сообщил руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы, председатель совета по этике Асхат ИСКЕНДИРОВ.

- Мы проводили опрос среди разных слоев населения, - пояснил он. - 78,3% респондентов, обратившихся в госорганы, сообщили, что удовлетворены уровнем консультаций и полученных услуг. Удовлетворенность соблюдением этики гослужащих в служебное и неслужебное время оценивалось по 5-бальной шкале, где 1 означало - не согласен, а 5 - полностью согласен. Оценивались такие критерии, как вежливость и профессиональная этика, усилия и помощь со стороны госслужащих, оперативность и компетентность. Средняя оценка по стране по первым двум критериям составила 3,91 балла, по Костанайской области - 4,47 балла. По остальным критериям средняя оценка по стране составила 3,87 балла, по Костанайской области - 4,45 балла. 72,5% респондентов области считают, что госслужащие эффективно исполняют свои обязанности, поэтому рейтинг этичности населения по стране составил 6,69 балла, по области - 9,08 балла.

78,3% опрошенных жителей Костанайской области сообщили, что им не приходилось давать подарки за ускорение процедур или за проделанную работу. При этом 11,4% опрошенных признались, что предлагали подарки, но получили отказ от госслужащих. И отметил, что большинству госслужащих присущи профессионализм и квалификация, что они справедливы, вежливы и уважительны.

- Опрос также проводился среди предпринимателей, из которых 77,5% удовлетворены уровнем предоставленных услуг, - сообщил Искендиров. - Опрашивали также самих госслужащих, большинство которых отнесли вопросы коррупции к этическим нормам. 89% опрошенных заявили, что при поступлении на госслужбу не сталкивались с нарушениями, трудоустройство проходило в соответствии с нормами законодательства. В большинстве коллективов царит атмосфера деловых и благоприятных отношений. В опросе по взаимоотношениям руководителя и подчиненного большинство ответило, что не стали бы менять руководителей, так как они находится на своих местах, и их руководители не принуждают их к противоправным поступкам, не используют свое служебное положение.

На уточняющий вопрос корреспондента «НГ» Искендиров ответил, что за 2020 год и с начала 2021 года в департамент поступили 53 обращения о неэтичном поведении госслужащих. В целом же фиксируется снижение этических правонарушений в области. В 2019 к дисциплинарной ответственности привлекли 898 чиновников, в 2020 - 801. За нарушение этических норм в 2019 году привлекли 54 госслужащих, в 2020-м - 39.

- Если жители области хотят пожаловаться на госслужащих, то могут обращаться по телефону доверия 39-31-65, по номеру WhatsApp 8-747-229-60-69, - сообщил Искендиров. - Если нарушения происходят в центрах занятости, госкорпорациях «Правительство для граждан» (ЦОНах), департаменте труда и соцзащиты, в органах госдоходов (налоговые органы), все желающие через Apple Store или Play Market могут закачать программу Digital Agent. Выбрать там Костанайскую область и буквально через несколько минут после вашего обращения мы реагируем, отправляя сообщения в госорганы.

Асхат Искендиров подчеркнул, что в определении уровня этичного поведения сотрудников акимата большую роль играют СМИ, публикации которых сотрудники антикоррупционной службы мониторят ежедневно.

- Когда видим сообщения в СМИ, то реагируем день в день, - уточнил руководитель департамента. - Госслужащие понимают, что находятся в зоне публичности, соответственно, у них повышается уровень самоконтроля. Да и наше население не то что трепетно, но с большой ответственностью относится к нарушению своих прав. И редко, когда не сообщают о нарушениях. Акты реагирования с нашей стороны поступают сразу.

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