Досудебное расследование в отношении оперуполномоченного по особо важным делам оперативного управления департамента экономических расследований по Костанайской области завершено. Его подозревают в систематическом получении взяток от субъектов предпринимательства через доверенное лицо. Об этом сегодня, 18 марта, сообщили в пресс-службе департамента по противодействию коррупции.

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- Незаконное вознаграждение передавалось за непривлечение к ответственности и покровительство в реализации алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками, - говорится в сообщении ведомства. - Сотрудник правоохранительного органа задержан и с санкции суда содержится под стражей.

Кроме того, костанайский адвокат подозревается в подстрекательстве директора предприятия к даче взятке в сумме 2 000 000 тенге якобы для передачи средств сотрудникам департамента экономических расследований. За эти деньги следователи должны были прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления.