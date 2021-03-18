15 марта появилась официальная информация о том, что Торгайское бокситовое рудоуправление остановило практически все работы в Аркалыке. Завершился этап, который в правлении Евразийской группы, чьим структурным подразделением являлось ТБРУ, назвали «этапом ответственного закрытия предприятия». Он начался в 2017 году и должен был подготовить моногород к уходу крупнейшего работодателя. Насколько это удалось, в тот же день обсудили участники круглого стола.

2021 год - первый, когда Аркалык начинает жить без градообразующего предприятия

Его организовал областной филиал Народной партии Казахстана. В числе участников были депутаты, общественники, ученые-экономисты и работники акиматовских ГУ, в частности, службы занятости. Тема была заявлена о проблемах моногородов, которых в области четыре, но говорили, естественно, больше всего об Аркалыке.

Бокситовое рудоуправление присутствовало здесь с 1956 года. На пике добычи бокситов и огнеупорной глины на нем работали до 1 000 человек. В финале, к 1 января 2020 года, остался 681. И весь прошлый год предприятие особенно активно занималось тем, что трудоустраивало своих сотрудников, предлагая им разные варианты этого, даже анкетирование о планах провело.

На заседании приводили данные о том, что более 120 человек уже получили работу на других предприятиях ERG, еще около 80 человек трудоустроились на предприятиях Аркалыка после ярмарки вакансий, кто-то после курсов «Бастау Бизнес» попробовал открыть свое дело. Но таких немного. Более 120 сотрудников еще будут задействованы на этапе рекультивации добычных площадей. Часть людей пока все еще не трудоустроена. Вопрос: есть ли у них перспективы в Аркалыке?

60 лет в Аркалыке ТБРУ добывало бокситы и огнеупорную глину

Участники круглого стола говорили о том, что этот вопрос неизбежно связан с темой привлечения инвестиций в город и созданием в нем новых производств. За последние пять лет кое-что было сделано: открыты мясокомбинат «Торгай ет», птицефабрика ТОО «Агроинтерптица», животноводческое ТОО «Нур-Жайлау НС», а компания «Торгайалюминстрой» начинает пробовать себя в сельском хозяйстве. Но кардинально проблему эти проекты не решают. Тем более что других инвесторов по-прежнему отпугивает транспортная тупиковость Аркалыка. По крайней мере, для автотранспорта. На круглом столе снова вспоминали, как хорошо было бы, если бы магистраль Центр - Запад все-таки захватила этот город.

Председатель городского общественного совета Арыстан АЙМАГАМБЕТОВ сказал на заседании, что ожидал большего от ERG перед уходом из региона. Считал, что крупная компания, обладающая огромными ресурсами, сама привлечет в Аркалык инвесторов под новые проекты. «НГ» попросила Аймагамбетова подробнее рассказать, что он имел в виду.

- Например, инициировать строительство кирпичного завода, об этом шла речь, когда в Аркалык приезжал депутат парламента Альберт Рау, - пояснил он. - Да, это очень дорогостоящий проект. Именно поэтому браться за него и должен крупный бизнес типа АО «Алюминий Казахстана» или ERG. Тем более что они позиционируют себя как социально ответственные компании. Конечно, это непрофильное для них производство, но оно важно для региона, где они так долго добывали сырье. А часть этого сырья - знаменитая аркалыкская огнеупорная глина, которую во времена СССР отгружали на российские металлургические комбинаты и которую при наличии завода можно использовать на месте. Ведь посмотрите, что происходит. Компания, уходя, трудоустраивает своих классных специалистов в других регионах, вымывая из Аркалыка грамотные кадры. А ведь они могли бы остаться. То есть 60 лет Аркалык был основной сырьевой базой для Павлодарского алюминиевого завода. И в статусе опустевшего сырьевого региона остается. А если был бы завод, это стало бы проявлением настоящей социальной ответственности. Меня в связи с этим еще один вопрос волнует. Долгие годы добыча огнеупорной глины для ТБРУ была постоянным сопутствующим производством. И спрос на нее есть. Тогда почему добыча этого сырья с уходом компании полностью прекращается? Я понимаю, что стоимость огнеупорной глины и боксита несопоставима, но тем не менее это же востребованный товар. И добыча глины могла бы стать подспорьем для города.

ТОО «Торгай ет» - одно из предприятий, которое открылось в период подготовки к уходу ТБРУ

На круглом столе вопросы такого рода повисали в воздухе, потому что в обсуждении, к сожалению, не участвовали представители АО «Алюминий Казахстана» и ERG. Возможно, кого-то из депутатов они все-таки заинтересуют.

Фото Арыстана АЙМАГАМБЕТОВА