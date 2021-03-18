Мне довелось быть свидетелем заседания областного общественного совета по вопросу о возвращении Костанайской области ее часового пояса. Именно свидетелем, а не участником, хотя я предварительно записывался на выступление. Модератор слушаний, г-жа Татьяна Искандирова, на всю катушку использовала свое право подключать и отключать микрофоны выступающих. Таким макаром она отсекла от связи уважаемого гостя из Кызылорды Бахыта Нурхожаева, энергией и компетентностью которого наша соседняя область была возвращена в свое природное время. Правда, там его союзниками оказались аким области Крымбек Кушербаев и сенатор Бахтиярулы. У нас таких единомышленников среди высокопоставленных лиц пока не обнаружилось.

И в этом вся загвоздка, а вовсе не в итогах непонятного выборочного голосования, исход которого был ясен задолго до его начала. У нас ведь руководство, желая обосновать непопулярное и неграмотное решение, переводит стрелы на народ. В нашем случае это абсолютно бессмысленный прием, поскольку обсуждается в высшей степени специфичная научно-медицинская тема, с которой люди в большинстве абсолютно незнакомы. На слушаниях сей факт присутствовал постоянно. Спикеры, а это довольно известные личности, докладывали результаты опроса своего контингента, и сплошняком звучали сентенции типа «люди не знают и не понимают суть проблемы», «люди привыкли жить в этом времени» и т. д. Мне было стыдно за спикеров. Люди, имеющие ученые степени, не догадались провести предварительные разъяснения, а сразу приступили к опросу.

Ну что ж, они получили то, на что были заряжены, а заодно убедились в тотальной безграмотности школьников и студентов относительно своего организма и здоровья. И здесь прямо-таки напрашивается вопрос: а сами спикеры обладают хотя бы элементарными знаниями в обсуждаемой теме? У меня появились большие сомнения. Ведь разговор шел о пробуждении организма не раньше восхода Солнца, только тогда в нем запускаются все биохимические процессы, обеспечивающие нормальную работу всех систем. И здесь для жалости подтягивают пенсионеров - им вроде неудобно приспосабливаться к смене времени. Ребята, я тоже глубокий пенсионер и могу проснуться и в 10, и в 11 часов, у меня, как и у большинства пенсионеров, нет необходимости вставать с рассветом. В этом вся тонкость вопроса - вставать до восхода тяжело и противно, а после восхода можно просыпаться в любое время. Солнце уже занимается настройкой нашего организма.

Вы не замечали такой фокус - утром звонишь какому-нибудь начальнику и слышишь привычный ответ: «Он находится на совещании или выехал на объекты». А начальник в это время добирает час сна на диване кабинета, готовится к нормальной работе без скидки на недосып. Но такой возможности нет у детей в садиках и начальных классах. Потому и мучаются бедолаги после побудки ни свет ни заря и приходят в нормальное состояние пару часов спустя. Именно заботой о ребятишках продиктовано стремление инициативной группы вернуть нас в природный часовой пояс. Но их тыкают носом в итоги «всенародного голосования», хотя правом голоса воспользовались только члены общественных советов в количестве примерно 250 человек. И доводы их вовсе не были связаны с заботой о здоровье. Между прочим, когда вводили карантин, заваривали двери подъездов и штрафовали всех подряд за отсутствие или неправильное ношение масок, людей никто не опрашивал и не ставил вопрос на голосование. Хотя вопрос был сугубо медицинский. Налицо двойные стандарты.

В столичном суде закончили рассмотрение иска инициативной группы к органам власти по этому же вопросу. В отличие от наших слушаний, там дали высказаться всем заявленным на процессе. И свое весомое слово сказала Купей Мальчубаева, заслуженный врач РК, педиатр высшей квалификации, почетный гражданин Костаная. Ее профессиональный взгляд на проблему начисто отмел дилетантские «доводы» провинциалов от медицины, каковые отыскались в поликлинике № 4 и других медорганизациях. Я бы не доверил ни себя, ни тем более ребенка таким, с позволения сказать, специалистам общего профиля. У нормальных людей есть понятие чести и собственного достоинства, и унижать себя в угоду конъюнктуре они не будут. Что и продемонстрировала своим молодым коллегам уважаемая Купей Абдрахмановна.

P. S. У меня в голове вертится свое объяснение сопротивлению в решении вопроса со стороны акима области. Ведь ни для кого не секрет, что все дело упирается в него. Давайте посмотрим панорамно. В Казахстане не принята инициатива снизу. Еще не хватало, чтобы холопы были умнее бастыков! Для последних это уязвление и оскорбление. Все самое умное и самое светлое должно исходить сверху. Такую парадигму навязал стране Елбасы, начисто заглушив всякие подсказки снизу. Нормальная степная демократия, чего вы хотите.

P. P. S. На суде в столице случился казус. Адвокат хотел задать вопрос представителю акима, а тот ответил: «Я представляю аппарат акима области, а не акимат (?)». Оцените, какие люди работают в ветвях власти.