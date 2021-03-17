Пропавшую в Алтынсаринском районе женщину нашли в Костанае
17 марта 2021, 23:00 | Происшествия
25-летнюю Наталью Петри, инвалида по зрению, нашли сегодня, 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Ранее полиция распространила сообщение о том, что молодая женщина, жительница села Малая Чураковка, ушла из дома 12 марта. Заявление о пропаже подала ее мать 17 марта.
- Волонтерам позвонила женщина, жительница Костаная, и сообщила, что Наталья у нее. Номер этой женщины передали сотрудникам полиции Алтынсаринского района, - сообщили в пресс-службе департамента. - Сотрудники отдела полиции Алтынсаринского района прибыли на место вместе с волонтерами и уже забрали Наталью.
Фото предоставлено пресс-службой ДП КО
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