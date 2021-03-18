Это приводило к увеличению стоимости самой справки о допуске к управлению транспортным средством. Нарушения были обнаружены в Аулиекольской, Алтынсаринской, Амангельдинской, Джангельдинской, Житикаринской, Карасуской, Мендыкаринской и Федоровской районных больницах, а также в Аркалыкской региональной поликлинике. Об этом заявили в ходе заседания Межведоственной рабочей группы при департаменте по делам госслужбы, где обсудили повышение качества оказания государственных услуг в социальной сфере.

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- Общественники с помощью телефонных звонков провели мониторинг качества оказания консультаций городских и районных больниц. Тогда и были установлены факты ненадлежащей консультации. Сотрудники поликлиник представляли недостоверную информацию о получении государственной услуги, - рассказали в пресс-службе департамента. - Юридически, чтобы получить такую справку, нужно пройти осмотр у пяти специалистов – терапевта, окулиста, оториноларинголога, психиатра, нарколога. Фактически большинство поликлиник к этому списку добавляют невропатолога, хирурга, акушера-гинеколога.

Если в других регионах области жители за справку платили около 2 000 тенге, то в упомянутых регионах цена достигала от 7 тыс. до 14 тыс тенге.

- В Аулиекольской районной больнице, помимо прохождения перечня специалистов, настаивают на необходимости сдачи анализа крови на микрореакцию. Что касается Карабалыкской районной больницы и районной больницы района имени Беимбета Майлина, то, по словам их работников, врач-нарколог исключен из перечня специалистов для прохождения медосмотра, - рассказали в ведомстве. - Кроме того, итоги мониторинга показали, что в Наурузумском, Сарыкольском, Камыстинском районах из-за отсутствия специалистов возможность получения медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством отсутствует вообще.

В департаменте уверены, что причиной озвученных недостатков является нежелание услугодателя изучать действующие нормы, которые постоянно меняются.

- В управлении здравоохранения проведено совещания с главными врачами больниц о неукоснительном соблюдении правил. Более того, заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела Бексултанова заверила, что в случае необходимости готова принять меры дисциплинарного характера к лицам, допускающим нарушение прав и законных интересов граждан при получении ими государственных услуг, - отметили в департаменте.

Следующим в очереди на проверку станет порядок выдачи справки 086-У, которую получают в том числе для зачисления в вузы.