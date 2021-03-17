В раскрытии краж скота требуется совершенно новый подход, отметил Бекет АЙМАГАМБЕТОВ на отчетной встрече с населением, которая прошла в онлайн-формате сегодня, 17 марта.

Фото Ксении РЕБИК

Этот вывод был сделан на основе встреч с населением, руководителями крестьянских хозяйств, акимами сельских округов, участковыми в ходе поездок по региону.

- Раскрытие краж скота технологически отстает от других видов преступлений, - отметил генерал. - К примеру, кражи сотовых телефонов, мошенничества сегодня раскрываются с помощью информационных технологий. Преступления, совершенные на улицах и общественных местах раскрываются с помощью камер видеонаблюдения, в розыске помогают автоматизированные комплексы «Автоураган». А методика раскрытия краж скота осталось на уровне 90-х годов.

Кроме того, важно своевременное обращение в полицию, а сейчас владельцы скота иногда обращаются спустя дни, месяцы, а то и годы после того, как потерпят неудачу в самостоятельных поисках.

- При розыске инспектируют огромные территории, применяя высокопроходимую технику и задействовав, как минимум, трех сотрудников - участкового, следователя и оперативника, - отметил Аймагамбетов. - При этом владельцы не предпринимают мер по сохранности скота, на долгое время отпускают табун в степь, оставляя его без ежедневного присмотра. Объектом посягательства становится нетаврированный скот. Кроме того, изучив статистику, мы сделали вывод, что в 80% случаев речь идет не о кражах, а об утере скота, в основном - с вольного выпаса.

Департамент полиции намерен обсудить вопрос об идентификации всего поголовья скота в области с заинтересованными органами. Собственникам должно быть экономически выгодно заниматься вопросами идентификации скота, считают в ведомстве.

- Необходимо рассмотреть вопрос снижения стоимости услуги таврирования, возможно, сделав ее бесплатной, так же как и биркование в регионах, где население занимается скотоводством, - сказал начальник ДП. - Для решения этих вопросов в регионе будет начато бессрочное оперативно-профилактическое мероприятие, в ходе которого будет проведена ревизия всех подворий и неучтенный скот внесен в базу идентификации сельскохозяйственных животных, которую формируют ветеринарные врачи. К ней будут иметь доступ сотрудники патрульной полиции и участковые, которые могли бы проверять перевозимый, бесхозный скот, а также в случаях ДТП делать это в онлайн-режиме. Это позволит быстро устанавливать владельцев скота и решать вопрос о привлечении их к ответственности, в том числе и за непринятие мер по идентификации животных. Также будут перекрыты сельские дороги, на которых будет осуществляться проверка скота через планшеты и ставиться заслон, в том числе и браконьерам.