Сведения о доходах и имуществе чиновников и депутатов составляют налоговую тайну, поэтому даже после введения всеобщего декларирования в Казахстане СМИ смогут публиковать лишь некоторые данные из их деклараций. Об этом сегодня, 17 марта, на брифинге в РСК сообщила руководитель управления непроизводственных платежей департамента госдоходов Костанайской области Шынар МУКАНОВА.

По Закону «О противодействию коррупции» госслужащие обязаны до 31 декабря самостоятельно опубликовать данные в СМИ или на сайтах госорганов, но будет ли конкретный чиновник указывать только зарплату или должен добавят сведения о своем имуществе, определят в антикоррупционной службе.

С 1 января 2021 года декларацию обязаны предоставлять ответственные госслужащие (акимы областей, городов и районов, депутаты, а также начальники департаментов и главные врачи больниц) и их супруги. С 1 января 2023 года - все работники госучреждений и квазигоссектора. С 2024 года - руководители и учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги. А с 1 января 2025 года декларации обязаны заполнять все граждане страны.

- Всеобщее декларирование будет использовано как инструмент для определения социальной поддержки населения и справедливого налогообложения, обеспечения дополнительных поступлений в бюджет, сократит теневую экономику и соответственно позволит снизить уровень коррупции, - отметил заместитель руководителя департамента госдоходов Арман ЖУРСИНАЛИН. - Переживать не нужно! Даже если вы допустите ошибку при заполнении декларации, физическое лицо может либо отозвать налоговую отчётность, либо предоставить дополнительную декларацию.

Декларацию необходимо предоставлять в налоговую по месту жительства. На бумажном носителе - не позднее 15 июля, в электронном виде - не позднее 15 сентября. Помощь в заполнении документов окажут сотрудники налоговой службы, либо можно заполнить ее самостоятельно. используя обучающие видеоролики, которые размещены на сайте Комитета госдоходов.

- Сведения об имуществе, транспорте или земельных участках, которые зарегистрированы в уполномоченных органах на территории Казахстана, отражать в декларации не нужно. Эти данные и так будут нам предоставляться уполномоченными госорганами, - пояснила Муканова. - Заполняться будут декларации 250-й формы, где указываются данные об имуществе в иностранных государствах. То же касается и банковских счетов. Отмечу, что если вы приобретаете машину или квартиру, то обязательно в декларации указываются сведения об источниках покрытия расходов. Более подробную информацию можно получить в контакт-центре по телефону 1414 (добавочный номер 4) или на сайте Комитета госдоходов, в разделе «Всеобщее декларирование».

В 2021 году в Костанайской области налоговые декларации подадут 18 034 жителей, из них 6 210 - административные госслужащие, 4 968 - их супруги, 6 856 - сотрудники правоохранительных органов и квазигосударственного сектора. На 17 марта в налоговую уже поступили 13 164 декларации.

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