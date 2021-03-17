Женщина собиралась разводиться с мужем, но успела. При выяснении отношений муж задушил ее шарфом и вывез тело на край поселка. О расследовании этого убийства рассказал начальник департамента полиции Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ во время проведения отчетной встречи, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО

Сообщение о 21-летней пропавшей жительнице села Тимофеевка поступило в отдел полиции Аулиекольского района 7 марта. Родные пропавшей сообщили, что женщина собиралась в село Лаврентьевка к родственникам, но так и не доехала до них. На связь не выходила.

- Во время розыска в поле зрения попал муж девушки, тоже житель Тимофеевки, с которым она собиралась разводиться, - говорится в сообщении полиции. - Было возбуждено уголовное дело, в ходе следствия выяснилось, что 36-летний муж девушки при выяснении отношений задушил ее шарфом, а затем вывез тело на край поселка. Своей матери мужчина сказал, что жена собрала вещи и уехала.

Тело погибшей обнаружили 8 марта. Подозреваемый арестован, ведется следствие.