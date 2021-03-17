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"НГ" вошла в Топ-30 самых цитируемых СМИ в Казахстане

17 марта 2021, 14:08 |  Общество

Впервые рейтинг СМИ Республики Казахстан составил Brand Analytics. Список составили из наиболее часто цитируемых изданий в социальных медиа в феврале 2021 года. В топ-30 медиарейтинга вошли новостные агентства, сетевые издания, представительства газет и телеканалов, а также региональные и спортивные СМИ. Период исследования: 1.02 – 28.02 2021.

 Как мы считали и что такое Индекс цитируемости

В публикуемом рейтинге изучалась популярность СМИ Казахстана в социальных медиа. Когда новость интересна пользователям, ею начинают активно делиться в Сети: публиковать ссылки на материал в соцсетях, обсуждать на форумах или UGC-ресурсах.

Фото Ксении РЕБИК

Чем выше интерес пользователей к публикациям того или иного источника – тем больше ссылок на него публикуется в социальных медиа. В отличие от классической цитируемости СМИ в СМИ, ссылки в соцмедиа отражают популярность площадки в обществе, выступая индикатором интереса к ее контенту. Такой подход позволяет оценить степень влияния ресурса на читателя, что является современным критерием для медиапланирования брендами B2C-коммуникаций.

По этой причине в рейтинге в качестве индикатора популярности СМИ используется именно Индекс Цитируемости – количество ссылок на СМИ, размещенных в социальных медиа на русском и казахском языках за отчетный период. В данном случае – за февраль.

Для того, чтобы корректно посчитать Индекс Цитируемости СМИ, мы агрегируем  пользовательские публикации в соцмедиа, разворачиваем короткие ссылки от более, чем 900 сервисов-сокращателей ссылок и далее группируем все ссылки по доменам изданий. Сообщения от ботов и самоцитирование в собственных аккаунтах СМИ в соцсетях исключаются из расчетов.

Лидирующие издания

В феврале 2021 года в центре внимания была тема вакцинации от COVID-19 и применение вакцины «Спутник V» на территории Казахстана.

Лидером Топ-30 стало издание Zakon.kz (1 позиция), специализирующееся помимо новостей на вопросах законодательства, юриспруденции и финансов. Второе место у информационного агентства Казинформ (2), освещающего политические и экономические события в стране и за рубежом. На 3 строчке представительство новостного агентства Sputnik (3) в Казахстане.

Совместно участники рейтинга «Топ-30 СМИ Казахстана по цитируемости в социальных медиа» получили более 800 тысяч ссылок в сообщениях пользователей на русском и казахском языках в социальных медиа в феврале 2021 года. Причем половина ссылок пришлась на первую пятерку СМИ.

Структура рейтинга СМИ Казахстана:

  • 11 онлайн-изданий
  • 7 новостных агентств
  • 6 онлайн-представительств телеканалов, газет и радио
  • 4 региональных издания
  • 2 спортивных портала

Топ-30 СМИ Казахстана по цитируемости в социальных медиа

СМИ Сайт Индекс Цитируемости
1 Zakon.kz zakon.kz 150 187
2 Казинформ inform.kz 122 875
3 Sputnik Қазақстан sputnik.kz 72 888
4 Sports.kz sports.kz 63 210
5 Tengri News tengrinews.kz 55 232
6 Nur.kz nur.kz 45 731
7 Atameken TV inbusiness.kz 41 983
8 Lada.kz lada.kz 41 602
9 Азаттык үналгысы azattyq.org 18 229
10 Деловой Казахстан dknews.kz 15 340
11 Литер liter.kz 14 233
12 Vesti.kz vesti.kz 13 956
13 Наша газета ng.kz 13 762
14 КазТАГ kaztag.kz 13 460
15 Время.kz time.kz 13 057
16 Устинка Live ustinka.kz 12 480
17 Informburo.kz informburo.kz 11 968
18 Петропавловск kz pkzsk.info 11 939
19 ИА "NewTimes.kz" newtimes.kz 11 768
20 Егемен Казахстан egemen.kz 11 598
21 Кызылординские ВЕСТИ kzvesti.kz 11 534
22 Azattyq ruhy azattyq-ruhy.kz 11 479
23 Казахстанская правда kazpravda.kz 11 422
24 Радио Азаттык rus.azattyq.org 11 190
25 24.kz 24.kz 10 429
26 BaigeNews baigenews.kz 10 097
27 Камыш qamshy.kz 10 026
28 Экспресс К express-k.kz 9 747
29 Kznews kznews.kz 9 379
30 Эхо Казахстана ehonews.kz 9 160

Сразу семь СМИ из Топ-30 вошли в «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» за февраль 2021 года: Казинформ, Zakon.kz, Sports.kz, Tengri News, Inbusiness.kz, Sputnik Казахстан, Новости Казахстана. Что говорит о большой популярности СМИ не только среди жителей Казахстана, но и за пределами страны.

При этом последовательность мест в русскоязычном топе отличается от представленного Топ-30, в котором учитывается цитируемость в сообщениях и на казахском, и на русском языках. Так, например, лидер Топ-30 Zakon.kz уступает Казинформ по цитируемости в чисто русскоязычных сообщениях.

Методология составления рейтинга

Публикуемый «народный» рейтинг показывает, на что читатель готов выделить свое время из доступных ему 24 часов. Поэтому нет смысла в более узких срезах, таких как топ деловых или, наоборот, развлекательных СМИ. И те и другие конкурируют за одно и то же время пользователя. Конкурируют между собой и форматы изданий. При этом в рамках единого рейтинга вы всегда имеете возможность сравнить между собой близкие по позиционированию ресурсы.

  1. Для расчета рейтинга был проанализирован месячный поток сообщений пользователей на русском и казахском языках в социальных медиа, включающих соцсети ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, а также блоги, форумы, отзовики, маркетплейсы, геосервисы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям.
  2. Важно отметить, что при расчете рейтинга исключаются сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и самоцитирование – в рейтинге не учитываются ссылки, опубликованные в собственных аккаунтах СМИ в соцсетях. Однако активная дистрибуция публикаций в соцсетях со стороны СМИ может способствовать росту его цитируемости, так как помогает увеличить охваты публикаций и заинтересовать бОльшое число читателей.
  3. Индекс цитируемости в социальных медиа – это число ссылок (цитирований) на источник в социальных медиа за месяц: с 1 по 28 февраля 2021 года включительно.
  4. Перед расчетом цитируемости все короткие ссылки на источники преобразуются в исходные. Короткие ссылки разворачиваются для более, чем 900 сервисов типа t.co, fb.me, goo.gl и др.

Данные для анализа

Для составления рейтинга «Топ-30 СМИ Казахстана по цитируемости в социальных медиа» было проанализировано 2,31 млрд сообщений в социальных медиа в феврале 2021 года, содержащих 2,15 млрд ссылок, 326 млн из которых являлись короткими ссылками, развернутыми для корректного анализа.