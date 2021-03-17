Впервые рейтинг СМИ Республики Казахстан составил Brand Analytics. Список составили из наиболее часто цитируемых изданий в социальных медиа в феврале 2021 года. В топ-30 медиарейтинга вошли новостные агентства, сетевые издания, представительства газет и телеканалов, а также региональные и спортивные СМИ. Период исследования: 1.02 – 28.02 2021.
Как мы считали и что такое Индекс цитируемости
В публикуемом рейтинге изучалась популярность СМИ Казахстана в социальных медиа. Когда новость интересна пользователям, ею начинают активно делиться в Сети: публиковать ссылки на материал в соцсетях, обсуждать на форумах или UGC-ресурсах.
Фото Ксении РЕБИК
Чем выше интерес пользователей к публикациям того или иного источника – тем больше ссылок на него публикуется в социальных медиа. В отличие от классической цитируемости СМИ в СМИ, ссылки в соцмедиа отражают популярность площадки в обществе, выступая индикатором интереса к ее контенту. Такой подход позволяет оценить степень влияния ресурса на читателя, что является современным критерием для медиапланирования брендами B2C-коммуникаций.
По этой причине в рейтинге в качестве индикатора популярности СМИ используется именно Индекс Цитируемости – количество ссылок на СМИ, размещенных в социальных медиа на русском и казахском языках за отчетный период. В данном случае – за февраль.
Для того, чтобы корректно посчитать Индекс Цитируемости СМИ, мы агрегируем пользовательские публикации в соцмедиа, разворачиваем короткие ссылки от более, чем 900 сервисов-сокращателей ссылок и далее группируем все ссылки по доменам изданий. Сообщения от ботов и самоцитирование в собственных аккаунтах СМИ в соцсетях исключаются из расчетов.
Лидирующие издания
В феврале 2021 года в центре внимания была тема вакцинации от COVID-19 и применение вакцины «Спутник V» на территории Казахстана.
Лидером Топ-30 стало издание Zakon.kz (1 позиция), специализирующееся помимо новостей на вопросах законодательства, юриспруденции и финансов. Второе место у информационного агентства Казинформ (2), освещающего политические и экономические события в стране и за рубежом. На 3 строчке представительство новостного агентства Sputnik (3) в Казахстане.
Совместно участники рейтинга «Топ-30 СМИ Казахстана по цитируемости в социальных медиа» получили более 800 тысяч ссылок в сообщениях пользователей на русском и казахском языках в социальных медиа в феврале 2021 года. Причем половина ссылок пришлась на первую пятерку СМИ.
Структура рейтинга СМИ Казахстана:
- 11 онлайн-изданий
- 7 новостных агентств
- 6 онлайн-представительств телеканалов, газет и радио
- 4 региональных издания
- 2 спортивных портала
Топ-30 СМИ Казахстана по цитируемости в социальных медиа
|№
|СМИ
|Сайт
|Индекс Цитируемости
|1
|Zakon.kz
|zakon.kz
|150 187
|2
|Казинформ
|inform.kz
|122 875
|3
|Sputnik Қазақстан
|sputnik.kz
|72 888
|4
|Sports.kz
|sports.kz
|63 210
|5
|Tengri News
|tengrinews.kz
|55 232
|6
|Nur.kz
|nur.kz
|45 731
|7
|Atameken TV
|inbusiness.kz
|41 983
|8
|Lada.kz
|lada.kz
|41 602
|9
|Азаттык үналгысы
|azattyq.org
|18 229
|10
|Деловой Казахстан
|dknews.kz
|15 340
|11
|Литер
|liter.kz
|14 233
|12
|Vesti.kz
|vesti.kz
|13 956
|13
|Наша газета
|ng.kz
|13 762
|14
|КазТАГ
|kaztag.kz
|13 460
|15
|Время.kz
|time.kz
|13 057
|16
|Устинка Live
|ustinka.kz
|12 480
|17
|Informburo.kz
|informburo.kz
|11 968
|18
|Петропавловск kz
|pkzsk.info
|11 939
|19
|ИА "NewTimes.kz"
|newtimes.kz
|11 768
|20
|Егемен Казахстан
|egemen.kz
|11 598
|21
|Кызылординские ВЕСТИ
|kzvesti.kz
|11 534
|22
|Azattyq ruhy
|azattyq-ruhy.kz
|11 479
|23
|Казахстанская правда
|kazpravda.kz
|11 422
|24
|Радио Азаттык
|rus.azattyq.org
|11 190
|25
|24.kz
|24.kz
|10 429
|26
|BaigeNews
|baigenews.kz
|10 097
|27
|Камыш
|qamshy.kz
|10 026
|28
|Экспресс К
|express-k.kz
|9 747
|29
|Kznews
|kznews.kz
|9 379
|30
|Эхо Казахстана
|ehonews.kz
|9 160