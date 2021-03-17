Впервые рейтинг СМИ Республики Казахстан составил Brand Analytics. Список составили из наиболее часто цитируемых изданий в социальных медиа в феврале 2021 года. В топ-30 медиарейтинга вошли новостные агентства, сетевые издания, представительства газет и телеканалов, а также региональные и спортивные СМИ. Период исследования: 1.02 – 28.02 2021.

Как мы считали и что такое Индекс цитируемости

В публикуемом рейтинге изучалась популярность СМИ Казахстана в социальных медиа. Когда новость интересна пользователям, ею начинают активно делиться в Сети: публиковать ссылки на материал в соцсетях, обсуждать на форумах или UGC-ресурсах.

Фото Ксении РЕБИК

Чем выше интерес пользователей к публикациям того или иного источника – тем больше ссылок на него публикуется в социальных медиа. В отличие от классической цитируемости СМИ в СМИ, ссылки в соцмедиа отражают популярность площадки в обществе, выступая индикатором интереса к ее контенту. Такой подход позволяет оценить степень влияния ресурса на читателя, что является современным критерием для медиапланирования брендами B2C-коммуникаций.

По этой причине в рейтинге в качестве индикатора популярности СМИ используется именно Индекс Цитируемости – количество ссылок на СМИ, размещенных в социальных медиа на русском и казахском языках за отчетный период. В данном случае – за февраль.

Для того, чтобы корректно посчитать Индекс Цитируемости СМИ, мы агрегируем пользовательские публикации в соцмедиа, разворачиваем короткие ссылки от более, чем 900 сервисов-сокращателей ссылок и далее группируем все ссылки по доменам изданий. Сообщения от ботов и самоцитирование в собственных аккаунтах СМИ в соцсетях исключаются из расчетов.

Лидирующие издания

В феврале 2021 года в центре внимания была тема вакцинации от COVID-19 и применение вакцины «Спутник V» на территории Казахстана.

Лидером Топ-30 стало издание Zakon.kz (1 позиция), специализирующееся помимо новостей на вопросах законодательства, юриспруденции и финансов. Второе место у информационного агентства Казинформ (2), освещающего политические и экономические события в стране и за рубежом. На 3 строчке представительство новостного агентства Sputnik (3) в Казахстане.

Совместно участники рейтинга «Топ-30 СМИ Казахстана по цитируемости в социальных медиа» получили более 800 тысяч ссылок в сообщениях пользователей на русском и казахском языках в социальных медиа в феврале 2021 года. Причем половина ссылок пришлась на первую пятерку СМИ.

Структура рейтинга СМИ Казахстана:

11 онлайн-изданий

7 новостных агентств

6 онлайн-представительств телеканалов, газет и радио

4 региональных издания

2 спортивных портала

Топ-30 СМИ Казахстана по цитируемости в социальных медиа