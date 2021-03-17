46 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в Костанайской области
17 марта 2021, 10:21 | Коронавирус
Темп прироста заболеваемости за 16 марта составил 0,35%. Днем ранее в области было выявлено 47 заболевших, тем прироста был на уровне 0,36%.
Иллюстративное фото pixabay.com
Заболеваемость за 16 марта распределилась по населенным пунктам следующим образом: Костанай - 33, Рудный - 6, Аулиекольский район - 4, Житикаринский район - 3.
- 34 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 41 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 16 марта 2021 г. зарегистрировано 13 211 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 11 874.
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