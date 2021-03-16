В Казахстане введен запрет на вывоз коров и коз
16 марта 2021, 16:46 | Государство
Министр сельского хозяйства РК и министр финансов РК подписали совместный приказ от 11 марта 2021 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", передает zakon.kz.
Фото: venturesafrica.com
"Утвердить перечень товаров, вывоз которых с территории Республики Казахстан запрещен сроком на шесть месяцев", - говорится в документе.
В частности, в перечень вошли: маточное поголовье крупного и мелкого рогатого скота.
К крупному рогатому скоту относятся коровы, к мелкому - овцы и козы.
Совместный приказ вводится в действие с 26 марта 2021 года.
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