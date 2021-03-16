В Казахстане обновился среднемесячный размер заработной платы на одного работника. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, передает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке, в феврале 2021 года составила 223 213 тенге.

Сообщается, что среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по оценке, в январе 2021 года составили 115 684 тенге, что на 4,8 процента выше, чем в январе 2020 года, но реальные денежные доходы за указанный период снизились на 2,4 процента.

Численность безработных за IV квартал 2020 года составила 453 тысячи человек. Уровень безработицы составил 4,9 процента к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец февраля 2021 года составила 192 тысячи человек, или 2,1 процента к рабочей силе.

Отметим, в конце 2020 года среднемесячная номинальная зарплата одного работника составляла 233 136 тенге.