В «коронавирусном» 2020 году число умерших в РК увеличилось к докризисному 2019-му на аномальные 22%, сообщает Energyprom.kz.



За январь–декабрь 2020 года в РК было зарегистрировано 610,5 тыс. случаев острой инфекции верхних дыхательных путей — сразу на 13,2% больше, чем в 2019 году.

Из них 82,6%, или 504 тыс. случаев, зарегистрировано в городской местности, и лишь 17,4%, или 106,5 тыс., — в сельской. Даже с учётом заметно худшей экологической ситуации в городах трудно представить, что эти цифры отражают реальность и сразу 4 из 5 заболевших — действительно горожане.

Фактически такие цифры предполагают всего два варианта. Либо в городах Казахстана происходит настоящий экологический коллапс, либо выявляемость и регистрация заболеваний в сельской местности оставляет желать лучшего.

В число наиболее распространённых инфекционных заболеваний в 2020 году вошли ветряная оспа (17,5 тыс. зарегистрированных случаев, −58,1%), острые кишечные инфекции (7 тыс. случаев) и туберкулёз органов дыхания (5,8 тыс. случаев, −31,3%).

Число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в 2020 году составило 3,3 тыс., как и число случаев кори. Случаев гриппа зарегистрировано 2,7 тыс. — на 22% больше, чем в 2019 году.

Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в 2020-м сократился на 39,8% за год, до 37,1 случая на 100 тыс. человек. Самые высокие показатели заболеваемости приходятся на Кызылординскую область (89,4 случая) и Нур-Султан (87,8 случая на 100 тыс. человек).

Уровень заболеваемости туберкулёзом снизился на 21,7%, до 31,1 случая на 100 тыс. человек. Самые высокие показатели пришлись на Атыраускую (50,1 случая), Кызылординскую (41,9 случая), Мангистаускую (41,3 случая) и Костанайскую (40,6 случая на 100 тыс. человек) области.

От болезней органов дыхания, по официальным данным, за январь–декабрь 2020 года умерли 23,4 тыс. человек — сразу на 43,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это 14,4% от общего числа умерших за 2020 год. Из них от гриппа, острых респираторных заболеваний (ОРЗ) и пневмонии умерли 10,9 тыс. человек — в 2,6 раза больше, чем за январь–декабрь 2019-го.

От болезней органов пищеварения умерли 13 тыс. человек (+9%), от инфекционных и паразитарных болезней — 2,9 тыс. человек (рост в 2,1 раза).

В целом за 2020 год в стране умерли 162,6 тыс. человек — сразу на аномальные 21,8% больше, чем в 2019-м. Заметим: с 2011 по 2015 год количество умерших в год показывало спад (в пределах 0,3%–3,9%), в 2018-м отмечен незначительный годовой рост, лишь на 0,4%, в 2019-м — рост на 2,3%. Поэтому рост сразу почти на 22% можно уверенно считать критической аномалией, а с учётом пандемии COVID-19 логично предположить прямую взаимосвязь.

По факту количество смертей выросло в сравнении с прошлым годом более чем на 29 тыс. случаев. С учётом многолетней динамики, даже если предположить естественный рост смертности на 3%–5% (что очень много для молодого населения РК и значительно больше, чем во все прошлые годы, включая самые тяжелые кризисные периоды), до 25 тыс. случаев смерти в любом случае являются избыточными и теоретически могут быть отнесены к «ковидным».

Если же предположить, что смертность в 2020 году могла бы сократиться, как это происходило в течение семи лет до 2017 года включительно, то к избыточным «коронавирусным» смертям можно было бы отнести до 30 тысяч случаев и более.

При этом, по официальным данным Министерства здравоохранения РК, с 13 марта 2020 года по 11 марта 2021 года в стране было выявлено 221,7 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией (КВИ+), смертность составила лишь 2,8 тыс. случаев. Случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ−) с 1 августа 2020 года по 12 марта 2021 года зафиксировано 49,7 тыс., летальных случаев — 652.

При таком раскладе также могут иметь место всего два варианта объяснения подобной ситуации: либо случаев смертей от COVID-19 в Казахстане всё же значительно больше (до разницы в 10 и более раз), чем показывает официальная статистика, либо происходит что-то не менее страшное и опасное, но неизвестное жителям РК.