Министр здравоохранения Алексей Цой заявил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в Казахстане по сравнению с 2020 годом в 2,2 раза, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В Казахстане в текущем эпидсезоне отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. По сравнению с прошлым эпидсезоном заболеваемость снижена в 2,2 раза. Снижение заболеваемости ОРВИ связано с охватом населения, в том числе уязвимых групп населения вакцинацией против гриппа, соблюдением масочного режима, социального дистанцирования, разобщением организованных коллективов - дошкольные организации, школы, СУЗ, ВУЗ", - сказал министр на заседании правительства.

Учитывая опыт обеспечения вакцинацией против гриппа и нехватки вакцин в текущем эпидсезоне, Цой попросил поручить акимам территорий увеличить выделение финансовых средств на закуп вакцины против гриппа для охвата вакцинацией подлежащего контингента, что позволит единому дистрибьютеру уже сейчас зарезервировать объемы вакцины против гриппа на будущий эпидсезон.

"В условиях глобального увеличения потребности в вакцине против гриппа, эту работу нужно провести уже сейчас", - отметил Цой.