Полуфинальная игра в Кубке РК по баскетболу обещала быть напряженной и на старте матча это проявилось в борьбе за лидерство. Атыраускому коллективу удалось стать промежуточным лидером в середине первого периода, но их преимущество было очень хрупким, всего 4 очка и "Тобол" это доказал, сообщает nbf.kz.

Костанайцы провели отличную концовку периода и выиграли первый период со перевесом в 4 пункта. "Барсы Атырау" обостряли ситуацию в старте второй четверти и первое время "Тобол" справлялся с соперниками, но затем отдал им контроль. В концовке первой половины атыраусцы только укрепили свои позиции и на большой перерыв ушли при лидерстве в 11 очков – 28:39.

После смены сторон "Барсы" уверенно удерживали свое двузначное преимущество и продолжали опережать соперников на 11 очков. Вторая половина четверти была совсем не результативной, а атырауский коллектив сохранил двузначный гандикап перед четвертой четвертью. 10 очков не были значимым преимуществом и костанайцы могли отыграть такое отставание за десять минут. Их план быстро реализовывался и к середине периода они проигрывали всего одно очко. "Барсы" всеми силами не пускали соперников вперед, но это произошло чуть более чем за минуту до конца периода.

Концовка была очень напряженной. У "Барсов" был отличный шанс выиграть игру на последних секундах, но оба штрафных прошли мимо цели и нас ждал овертайм. В дополнительное время костанайцы были более уверенными, чем их соперники и выиграли эту игру со счетом – 84:76.



Лучшие игроки:

" Тобол" : Антон Быков (17 очков, 21 подбор, 3 перехвата, 3 блокшота), Павел Ильин (23 очка, 3 подбора, 7 передач, 2 перехвата), Шаим Куанов (12 очков, 6 подборов, 6 передач, 4 перехвата).

: Антон Быков (17 очков, 21 подбор, 3 перехвата, 3 блокшота), Павел Ильин (23 очка, 3 подбора, 7 передач, 2 перехвата), Шаим Куанов (12 очков, 6 подборов, 6 передач, 4 перехвата). "Барсы Атырау": Рустам Утеген (19 очков, 8 подборов, 5 передач, 4 перехвата), Адильхан Марат (26 очков, 6 подборов), Олег Балашов (17 очков, 7 подборов, 7 передач, 2 перехвата).

В финале Кубка Казахстана "Тобол" сыграет с "Астаной", а "Барсы Атырау" и "Каспий" разыграют бронзовые медали. "Алматинский Легион" и "Актобе" до конца выяснят отношения в серии игр за пятое место. Игры пройдут сегодня, 16 марта.