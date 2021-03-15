Инцидент произошел 13 марта. Скорую 15-летнему подростку вызвали прохожие в 21.15. Бригада прибыла на место уже через 5 минут, а еще спустя 20 минут подросток был доставлен в детскую областную больницу. Факт ранения несовершеннолетнего подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.

- Он поступил с диагнозом "колотые раны брюшной стенки". Была проведена лапароскопия, ревизия брюшной полости. Сейчас подросток находится в отделении хирургии. Состояние стабильное, средней степени тяжести, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

Известно, что пострадавший - ученик 8 класса Академического лицея. В пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили, что ранение подростку его сверстник нанес сувенирным складным ножом.

- Полицией установлен 15-летний подросток, который в результате конфликта нанес подростку непроникающее ранение, - рассказали в полиции. - По данному факту начато досудебное расследование по статье 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.