Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?
Андрей СКИБА
15 марта 2021, 15:53 | Общество
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет 20 марта в Сити-центре, начало работы - в 9.00. Как сообщили "НГ" в отделе предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная, цены традиционно будут ниже рыночных на 15-20 %.
Фото из архива "НГ"
В акимате предоставили рекомендуемые цены на продовольственную продукцию на ярмарке.
| Наименование продукции
| Ед. измерения
|Рекомендуемые цены, тенге
|говядина
|кг
|1800
|свинина
|кг
|1600
|баранина
|кг
|1800
|конина
|кг
|1900
|мясо кур
|к
|650
|колбаса вареная
|кг
|900-1100
|колбаса полукопченая
|кг
|1100-1400
|молоко 1,5-2,5%
|литр
|235
|масло сливочное
|кг
|2000
|яйцо С-1
|десяток
|390
|макаронные изделия
|кг
|200
|мука высший сорт
|кг
|160
|мука первый сорт
|кг
|140
|сахар
|кг
|250-262
|мед
|кг
|1500-1900
|рис
|кг
|225-235
|гречневая крупа
|кг
|390
|картофель
|кг
|90-140
|морковь
|кг
|95-115
|лук
|кг
|85-90
|капуста
|кг
|75-90
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