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Яйца по 390, говядина по 1800 - По какой цене будут торговать на предпраздничной ярмарке в Костанае?

Андрей СКИБА

15 марта 2021, 15:53 |  Общество

Сельскохозяйственная ярмарка пройдет 20 марта в Сити-центре, начало работы - в 9.00. Как сообщили "НГ" в отделе предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная, цены традиционно будут ниже рыночных на 15-20 %.

Фото из архива "НГ"

В акимате предоставили рекомендуемые цены на продовольственную продукцию на ярмарке.

 Наименование продукции 
 Ед. измерения  
 Рекомендуемые цены, тенге 
говядина кг 1800
свинина кг 1600
баранина кг 1800
конина кг 1900
мясо кур к 650
колбаса вареная кг 900-1100
колбаса полукопченая кг 1100-1400
молоко 1,5-2,5% литр 235
масло сливочное кг 2000
яйцо С-1 десяток 390
макаронные изделия кг 200
мука высший сорт кг 160
мука первый сорт кг 140
сахар кг 250-262
мед кг 1500-1900
рис кг 225-235
гречневая крупа кг 390
картофель кг 90-140
морковь кг 95-115
лук кг 85-90
капуста кг 75-90