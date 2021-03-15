Сельскохозяйственная ярмарка пройдет 20 марта в Сити-центре, начало работы - в 9.00. Как сообщили "НГ" в отделе предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная, цены традиционно будут ниже рыночных на 15-20 %.

Фото из архива "НГ"

В акимате предоставили рекомендуемые цены на продовольственную продукцию на ярмарке.