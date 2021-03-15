Одной из наиболее пострадавших от мировой пандемии сфер является туризм. Спустя год эпидемии коронавируса туристический бизнес все еще продолжает подсчитывать убытки и упущенную прибыль. О том, как COVID-19 повлиял на выездной туризм, с чем пришлось столкнуться и как выходить из ситуации, в интервью корреспонденту Tengrinews.kz рассказала владелица турагентства из Костаная Валентина Жиляева.

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Молодая женщина одна воспитывает малолетнюю дочь. В турбизнесе она трудится более 9 лет. По словам Жиляевой, до начала пандемии у нее был успешный бизнес с наработанной клиентской базой, штат из трех менеджеров и большой офис в 150 квадратных метров. Работала компания с туристами по всему миру, но в большинстве случаев отправляла их в Турцию и Египет.

"До коронавируса у нас было устоявшее турагентство, и мы развивались дальше. Наши клиенты приобретали туры на год вперед за счет выгодный системы раннего бронирования. Но в марте прошлого года пришел коронавирус, и все границы закрылись. А у клиентов буквально через три дня был вылет в Таиланд и на другие направления. У всех на туристическом рынке была суматоха, и мы месяца 2 не понимали, что вообще происходит", - делится она.

Однако ничего не налаживалось, и ограничительные меры не только в Казахстане, но и по всему миру только усиливались. Хозяйка турагентства вспоминает, что это был период выживания не столько бизнеса, сколько ее самой и дочки.

"Пандемия сильно повлияла на нас: мы упали на колени, не знали, как выживать. Жить было не на что. Ждали, когда все наладится, и жили на 42 500 тенге. Это было очень тяжело - выживать, но мы радовались и этим 42 500. Хотя бы так. В Костанае на эти деньги можно купить продукты на месяц и выжить, если не платить за коммунальные услуги. Конечно, мы не покупали те продукты, которые привыкли брать, когда работали нормально. Мы жили по минимуму. Родители мои не оставили нас в беде, помогали.

А так было очень тяжело, и казалось, что этот ад никогда не закончится. Я не знала, что делать, ведь невозможно было устроиться куда-то на работу, потому что все сидели без работы. В конце я даже за коммуналку перестала платить, потому что нужно было прокормить ребенка. Я понимала, что лучше выжить так, а потом уже отдавать долги, когда работа наладится. Машиной я тоже перестала пользоваться, чтобы не тратить лишние деньги на бензин. Все, что мы с ребенком могли себе раньше позволить, ограничили на 95 процентов", - поделилась воспоминаниями Жиляева.

По ее словам, так продолжалось почти до Нового года, когда турагентства сидели без доходов. Владелица бизнеса отмечает, что за это время пришлось уволить менеджеров и съехать с арендуемого офиса.

"В офисе мы сидели около 8-9 месяцев, ничего не зарабатывая, были только расходы. Мы все это время ждали, что скоро все наладится. Но накопились огромные долги по аренде, и мы были вынуждены съехать оттуда. Было ужасно, никакой поддержки со стороны государства не было. Я все свои сбережения потратила на долги, которые нужно было закрывать: аренда офиса, выплата зарплаты менеджерам, кредиты для туризма. В банке мне уменьшили сумму ежемесячных выплат с 200 до 100 тысяч тенге, а еще сделали отсрочку на три месяца в связи с режимом ЧП. Это тоже мне помогло в тяжелый финансовый период.

Когда границы были закрыты, хотя бы продавали туры в Боровое. Мы продавали все, что могли. Но так как не было много работы и нечем было платить, наши менеджеры были уволены. Сейчас работаю только я, и осталась одна менеджер.

Конечно, не в полный размах работаем, но уже чувствуется активность и вера клиентов. Они вначале были агрессивно настроены против нас, будто это я виновата и дома спрятала все деньги. Мне угрожали судами, даже мафией и бандитами, чтобы я вернула деньги. Нервы мои потрепали изрядно", - сказала она.

Хозяйка турагентства объяснила, почему часть ее клиентов до сих пор не воспользовалась своими путевками. По ее словам, эти туристы приобрели туры с вылетом из России. Как выяснилось, так выходит дешевле. Только в фирме Валентины Жиляевой все еще числятся 52 семьи, или около 250 человек, которые ждут возможности слетать в Турцию.

"Им было выгодно вылетать из России: если сравнить туры из Нур-Султана и Челябинска, то разница составляет 700-800 евро на семью. Поэтому туристы выбирали вылет из соседней страны. Но казахстанцам сейчас запрещено вылетать из России. А деньги моих клиентов лежат на счетах у туроператоров, ждем открытия границ. Некоторым из них все же вернули средства, но много остается тех, кто еще не получил деньги. Там много нюансов: нужно возвращать по тому курсу, по которому приобретался тур, и другие особенности", - объяснила жительница Костаная.

Она считает, что во время пандемии туристы пострадали лишь от того, что не слетали на отдых. В денежном эквиваленте, по словам Жиляевой, никто из ее клиентов не пострадал. Владелица турбизнеса уверяет, что деньги туристов лежат на местах и ждут своего освоения.

"Туроператоры, слава Богу, не обанкротились. В этом смысле очень хорошо поддержало государство, что не обязало туроператоров возвращать деньги клиентам. А это миллиарды средств и очень огромные деньги, которых уже нет, и неоткуда их брать. Потому что плата за гостиницу и авиаперелеты идет наперед. Авиаперевозчики, конечно, вкладывают эти деньги дальше в свое развитие. Если бы заставили возвращать, то многие туроператоры объявили бы себя банкротами, и тогда вообще никто бы не получил денег. Поэтому разрешили забирать деньги, выплаченные до 2021 года. Это все происходило в порядке очереди. Но мало кто хотел забирать, все хотят отдыхать", - подчеркнула женщина.

Валентина Жиляева призналась, что на данный момент туристический бизнес начинает восстанавливаться, но в этом процессе нет стабильности.

"Мы до сих пор не начали нормально работать, нас качает, как качели, туда-обратно. Вроде начинаем нормально работать - и опять какие-то ограничения вводят. И клиенты тоже все равно боятся: если раньше в месяц у нас продавалось 40-50 путевок, то сейчас в хорошие месяцы лишь 15-20. А бывает, что неделями сидим без работы. У нас доход нестабильный, все зависит от клиента - придет он или нет.

Сейчас у нас очень активны покупки туров в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Также начинаем продавать туры в Турцию по системе раннего бронирования, так как сезон там начинается с мая-месяца. Пока наши клиенты вылетают только из Казахстана, потому что мы продаем лишь продукты отечественных туроператоров. А они у нас, хотелось бы акцентировать на этом, являются нереальными монополистами и гнут нереальные цены. К примеру, я накануне подбирала тур для клиента в Турцию: стоимость его отеля при вылете из Нур-Султана стоит 1300 евро (650 000 тенге), а из Челябинска - 550 евро (275 000 тенге). Поэтому не все клиенты сейчас могут позволить туры с вылетом из Казахстана", - добавила она.

Хозяйка турагентства считает, что туристический бизнес в Казахстане наладится в ближайшие два года. И это при условии, что мир будет стабильным и туристические страны откроют границы.

"А я, наверное, еще 2-3 года буду вставать на ноги, чтобы вернуться в ту колею, в которой привыкла работать. У меня нет другого источника дохода, занимаюсь только туристическим бизнесом и своим турагентством. Несмотря на все, я буду продолжать заниматься этим, потому что много лет отдала себя этой работе. Это моя жизнь, я себя в другой сфере уже не представляю", - подытожила владелица турагентства из Костаная Валентина Жиляева.