Жительница Рудного обратилась в полицию после того, как ей на домашний телефон поступил звонок якобы от сотрудника службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что кто-то совершил неправомерный доступ к ее банковской карте и пытается снять денежные средства.

Иллюстративное фото с сайта yakutia-daily.ru

Чтобы сохранить деньги, женщине порекомендовали скачать приложение «Халык банк» и программу «Ask desk», предварительно озвучив все пароли. После разговора рудничанка решила позвонить в сall-сentr банка, где ей сообщили, что с ее счёта снято 2 000 000 тенге.

"Женщина была в панике и совершенно растеряна, - сообщила сегодня пресс-служба ДП Костанайской области. - Позвонила в полицию. Сотрудники криминальной полиции ей объяснили, что, возможно, денежные средства ещё не перечислены на счёт мошенников и находятся в обработке. И сейчас ей необходимо незамедлительно пойти в банк и заблокировать переводы".

В результате женщина сохранила свои деньги.

Полицейские вновь обращаются к жителям области с просьбой не попадаться на уловки телефонных мошенников. Если вам позвонили с такой информацией, нужно обратиться в ближайшее отделение банка, либо позвонить в сall-сentr. Не сообщайте никому коды и пароли своих банковских карт и счетов.