“Астана” и “Тобол” завершали групповой этап Кубка Казахстана среди мужских команд. Это была игра за первое место в группе А, столичный коллектив в этом противостоянии был фаворитом, сообщает nbf.kz.

“Астана” вышла вперед на старте игры. “Тобол” делал попытки вернуть равновесие и был близок к этому, но догнать соперников в первой четверти так и не удалось. Более того, столичный коллектив за первые десять минут добился очень значимого преимущества в 16 очков.

“Астана” продолжала доминировать во второй четверти, по крайней мере, в первой ее половине, преимущество достигло 25 очков. “Тобол” совершил неплохой рывок сразу после экватора четверти и сократил отставание на 9 очков, но в итоге после двух четвертей они проигрывали 20 очков – 46:26.

После смены сторон “Тобол” совершил еще один небольшой рывок, разница сократилась до 13 очков. Интрига заметно обострилась, но столичная команда быстра нейтрализовала эту угрозу, неплохо проведя остаток четверти. Костанайцы не смогли закрепить свой успех и к четвертому периоду проигрывали 24 очка.

Шансы на победу “Тобола” практически исчезли и уменьшались с каждой минутой. За пять минут до конца матча “Астана” выигрывала 28 очков, а в концовке матча они прибавили еще и в результате одержали крупную победу – 95:61.

Ключевой момент: к середине второго периода “Астана” выигрывала уже 25 очков.

В плей-офф команды, занявшие 3 места, оспорят итоговое 5 место в серии из двух матчей Первые и вторые места в группах продолжат борьбу в полуфинале, проигравшие команды разыграют третье место, а победители сойдутся в финале.



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