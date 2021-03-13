Самолет упал под Алматы. По предварительным данным, это самолет погранслужбы КНБ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадры с места происшествия появились в Сети. По словам очевидцев, это произошло в районе поселка Кызылту в районе аэропорта.

Фото из соцсетей

На кадрах показаны дымящиеся обломки самолета. Вокруг работают пожарные, скорая.

"Только заехали на полосу, и взрыв", - сообщает автор одного из роликов с рухнувшим самолетом.

По данным пресс-службы аэропорта Алматы, упал военный самолет.

"Предварительно в Алматы при посадке упал военный самолет КНБ АН-26, следовавший по маршруту Нур-Султан-Алматы. На борту находилось 6 человек. Информации о погибших пока нет. Около 17:20 пропала связь. Сразу же объявили тревогу. Наши все службы выехали на место. Не долетел до полосы, потерпел крушение", - сообщили в аэропорту.

В авиакатастрофе под Алматы погибли 4 человека, еще двое пострадали. Об этом рассказали в МЧС.

"13 марта т.г. в 17.25 часов поступила информация от Диспетчерской службы аэропорта г. Алматы о том, что в 17.22 часов военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту г. Алматы.

На месте находятся расчеты Пожарной части-11 (1, 2); 9 человек, 1 единица техники, 1 кинологический расчет Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО); 5 человек, 1 единица техники Службы спасения г. Алматы.

На месте также работает 4 единицы техники СПАСОП и 2 единицы техники ГУ "СПиАСР" Алматинской области, возгорание самолета ликвидировано.

На месте работает 10 реанимационных бригад скорой помощи Управления общественного здоровья г. Алматы.

По предварительным данным, 4 человека погибли, 2 пострадавших направлены ближайшую в больницу Илийского района", - сообщили в МЧС.