За последние дни в городе выпало слишком много осадков, поэтому коммунальные службы не справляются с очисткой улиц, отмечают в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобмильных дрог акимата областного центра.

По данным синоптиков, декабрь и январь прошли с дефицитом осадков, а в феврале снега было значительно больше среднемесячной нормы.





- Если брать конкретно Костанай, то в феврале здесь выпало 44,5 мм осадков, что соответствует трем месячным нормам, а за первую декаду марта 20 мм при норме в 5 мм, - сообщила на брифинге 11 марта директор костанайского филиала РГП "Казгидромет" Лариса КУЗЬМИНА. - Высота снежного покрова составляет 31 см - в 1,5 раза больше нормы. За последние 60 лет у нас только дважды было такое большое количество осадков, как в первой декаде марта: в 1963-м и в 1999 годах. Всё это усугублялось, когда скорость ветра достигала 20-25 м/с, а местами, в Карасусском районе, 34 м/с - это ураганный ветер. Осадки с ветром - это метели, позёмки. Поэтому очень часто в феврале и марте у нас перекрывали трассы. В дальнейшем мы попадём пд влияние западного антициклона, его низкие температуры ожидают и нас, осадки, если и будут, то минимально. А со следующей недели погода повернётся в сторону потепления, на весну.

Руководитель отдела ЖКХ Наурзбай МУСИН добавил, что с 1 января по 11 марта шесть подрядных организаций вывезли из Костаная 478,7 тыс. куб. м снега.

- Работа ведётся круглосуточно, в две смены: с 8 утра до 6 вечера, затем пересменка и с 8 вечера до 6 утра, - пояснил Мусин. - Работы ведем на основных артериях Костаная: пр. Абая, ул. Назарбаева, Карбышева. Также мы не забываем о противопаводковых мероприятиях. Это касается Колесных рядов, района Красный кузнец, улицы Пионерская, микрорайона Северо-Западный. Основной приоритет - на проезд автобусов и доступ к школам и больницам. 11 марта вышли 158 единиц техники, за день это 296 машин. Просим жителей набраться терпения, работа продолжается! Как сказала Лариса Ивановна, осадков много. Да, есть колеи. Да, затруднено движение. Все обращения падают в iKomek, там их обрабатывают и передают нам. Рабочая группа "Народный контроль" собрана из депутатов и общественников, они смотрят, на самом ли деле выехала техника на очистку улиц, сколько выехало машин и какие улицы они убирают.

Пока о результатах этих инспекций ничего не известно.



- Правильно ли я понимаю, что некачественная очистка улиц от снега связана только с аномальными осадками? - уточнил корреспондент "НГ".

- Совершенно верно, - ответил Мусин. - Я не могу сказать, что очистка некачественная, потому что есть наледь и зауженные улицы, но осадков было больше в 4 раза больше нормы. Работа не останавливается ни на день. Помимо этого, нам "помогают" предприниматели, которые вычищают снег со своих территорий и вываливают его на проезжую часть. Есть и такие моменты: в районе горбольницы идёт житель и снимает, что нет проезжей части, а сзади идет подрядчик и чистит. Нужно набраться терпения, работа ведётся. Город же не разово, по микрорайону, засыпает, а сразу везде, это же нужно понимать. В микрорайонах Юбилейный и Аэропорт снег валит одинаково.

- А есть ли у подрядчиков нехватка техники?

- Спецтехники достаточно.

- Если из-за неочищенной улицы где-то пожарная или скорая не сможет проехать, кто за это понесет ответственность?

- Когда такое произойдёт, будем рассматривать этот вопрос. В Костанае таких жалоб не было. Вблизи Костаная есть поселки Дружба, Ударник, где мы дежурим и днём и ночью.

- Какие ещё противопаводковые мероприятия проводятся в Костанае? - спросил корреспондент "НГ".

- С 12 марта выезжает комиссия по ЧС. Есть у нас работа по очистке логов и водоотводных каналов. Их чистят, готовят к паводкам. В районах, где есть угроза подтопления, мы вывозим снег, - ответил Мусин.

- А очистные и канализационные сооружения, куда будет стекать талая вода, их прочистили?

- Противопаводковые мероприятия начаты. Комиссия их обследует, даст свои рекомендации и 1 апреля или в конце марта эти работы будут завершены.

- Есть ли какой-то прогноз, как пройдут паводки в этом году?

- Пока рано что-то прогнозировать. Многое зависит от погоды - днем снег тает, ночью вымерзает.

Как отметил Мусин, претензии по очистке улиц отдел ЖКХ выставлял всем подрядчикам. Со стороны департамента полиции составлены протоколы на зауженные улицы, несвоевременно вывезенный снег и создание аварийной ситуации.

- Подрядные организации жалуются, что жители не убирают машины с проезжей части. Приезжает полиция и не может найти хозяина! – посетовал Мусин. – Есть трудности в новых микрорайонах. Отдел ЖКХ чистит подъездные пути, а по внутридворовым территориям требовать чистку улиц нужно от ПКСК. Но подъездные пути перекрывают машины, поэтому тяжелую технику мы туда загнать не можем. И подрядчик говорит, что из-за этого не может выполнить свою работу. Очень много машин с иностранными номерами, владельцев которых сложно найти. Был вопиющий случай в районе Пивзавода - там водитель оставил в логу свой автомобиль с госномером, оформленным в столичном регионе, а мы после бурана не можем там проехать. Полиция нашла владельца, а он говорит, что передал машину по доверенности. Ищем другого водителя, а он вообще в другом городе и не собирается возвращаться. Он создал аварийную ситуацию! С этим тоже нужно как-то бороться. Есть у вас машина – должен быть гараж. Нет гаража, ну хотя бы уберите транспорт с подъездных путей.



