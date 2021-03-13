Соревнования в рамках Х зимней гимназиады среди школьников проходили с 24 февраля по 12 марта в двух городах: в Нур-Султане и Петропавловске.

Спортсмены из Костанайской области приняли участие в 5-ти видах: зимнее президенское многоборье, лыжные гонки, шорт-трек, конькобежный спорт и хоккей с шайбой.

В лыжных гонках сборная Костанайской сборной заняла 3 место (95 очков - юноши, 87 очков - девушки), уступив командам Павлодара и Акмолинской области. Но 1 место в шорт-треке среди девушек в сумме привело Костанай к золоту в общекомандном зачете.

На втором месте Северо-Казахстанская область, на третьем - Нур-Султан.

- Сегодня торжественный день - мы второй раз становимся чемпионами такого масштабного события республиканского значения! - прокомментировал результат костанайцев директор РЦФК и ДЮТ Куаныш БИМУРЗИН. - Первый раз мы выиграли зимнюю гимназиаду в 2019 году. Мы благодарны Национальному научно-практическому центру физической культуры за организацию мероприятия, всем тренерам и методистам.

Спортсменов наградили медалями, грамотами и командными кубками.