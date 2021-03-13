12 марта 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 48 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,37%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 31, г. Рудный -4, Денисовский, Житикаринский, Б. Майлина районы - по 3, Узункольский - 2, Аулиекольский и Федоровский районы - по 1.

32 пациента обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профцелью.

Из числа инфицированных 36 с симптомами заболевания, 12 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 12 марта 2021 г. зарегистрирован 13 021 случай COVID-19,

Количество выздоровевших больных - 11 696