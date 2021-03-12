Гражданский активист Диас НУРМАГАМБЕТОВ сегодня, 12 марта, был арестован по ст. 488 КоАП РК (нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний). Об этом он сам сообщил «НГ».

Кадр из видео

- Всем привет, меня зовут Диас Нурмагамбетов. 9 марта мною было подано уведомлении о проведении в воскресенье, 14 марта, митинга с требованием о надлежащей очистке улиц от снега, - говорит активист в одном из видео, которые он распространял через соцсети, - Многие жители нашего города заметили ту ситуацию, которая творится на дорогах Костаная. Дороги плохо очищены, некоторые четырехполосные дороги стали двухполосными, повысилась аварийность, а на некоторых участках и вовсе люди вынуждены подвергать свою жизнь и здоровье опасности. 11 марта мне официально вручили уведомление о том, что акимат не будет согласовывать митинг.

Отказ в согласовании корреспонденту «НГ» прокомментировала руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Асем ЕЩАНОВА:

- Вы сами прекрасно знаете, что решением гормаслихата есть три места для проведения митингов: парк Победы, площадь Целинников и бульвар Молодёжи. Мы в ответе пояснили, что указанное Нурмагамбетовым место не входит в утвержденный законом список. Если бы он указал одно из этих мест, исход, может быть, другим был. Также он в своей заявке указал предполагаемое количество участников – 800-1000 человек. Мы никак не можем это согласовать. Любая площадка имеет свою вместимость. Да и ограничения карантина, хоть мы в желтой или зелёной зоне, никто не отменял, запрет на массовые мероприятия никто не отменял. Есть постановление главного санврача РК, на митинги могут выходить не более 15 человек с расстоянием в 2 м.

Несмотря на отказ акимата, Нурмагамбетов всё равно призвал своих сторонников выходить на митинг, за что и был арестован.

В начале 2020 года Диас Нурмагамбетов и ещё несколько десятков человек вышли на площадь перед акиматом с требованием легализовать автомобили с иностранными номерами без многомилионных выплат. Тогда им удалось добиться встречи с акимом области. А после протестов в столице и других городах Казахстана правительство значительно смягчило условия легализации автомобилей с армянскими номерами.