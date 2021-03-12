Как будет работать миграционная служба в Костанае
Центр миграционных услуг преобразован в отдел миграционной службы управления полиции Костаная и работает в прежнем режиме. Об этом сегодня, 12 марта, сообщил начальник управления миграционной службы ДП Костанайской области, полковник полиции Кайрат Дутпаев.
Фото из архива "НГ"
Отдел миграционной службы работает в по адресу г. Костанай ул. Тәуелсіздік, 114 (бывшее здание Центра миграционных услуг).
Сейчас сотрудники миграционной службы оказывают следующие государственные услуги:
- прием и выход из гражданства Республики Казахстан;
- выдача разрешения об оставлении иностранных граждан и лиц без гражданства на постоянное проживание в Республике Казахстан (вид на жительство иностранца в РК);
- выдача разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства (регистрация иностранцев).
Для получения разрешения на временное проживание (воссоединение семьи, на работу, на учебу, на лечение) принимающей стороне необходимо обратиться в миграционную службу по вышеуказанному адресу.
Услуги по выдаче и продлению разрешения трудовым мигрантам оказываются в ЦОНах.
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