Центр миграционных услуг преобразован в отдел миграционной службы управления полиции Костаная и работает в прежнем режиме. Об этом сегодня, 12 марта, сообщил начальник управления миграционной службы ДП Костанайской области, полковник полиции Кайрат Дутпаев.

Фото из архива "НГ"

Отдел миграционной службы работает в по адресу г. Костанай ул. Тәуелсіздік, 114 (бывшее здание Центра миграционных услуг).

Сейчас сотрудники миграционной службы оказывают следующие государственные услуги:

- прием и выход из гражданства Республики Казахстан;

- выдача разрешения об оставлении иностранных граждан и лиц без гражданства на постоянное проживание в Республике Казахстан (вид на жительство иностранца в РК);

- выдача разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства (регистрация иностранцев).

Для получения разрешения на временное проживание (воссоединение семьи, на работу, на учебу, на лечение) принимающей стороне необходимо обратиться в миграционную службу по вышеуказанному адресу.

Услуги по выдаче и продлению разрешения трудовым мигрантам оказываются в ЦОНах.