ТОО «Абырой GOLD» будет оштрафовано за вывоз грязного городского снега на несанкционированную свалку. Об этом 11 марта заявил руководитель отдела ЖКХ Костаная Наурзбай МУСИН на брифинге, посвящённом уборке городских улиц.

По данным Тобол-Торгайской бассейновой инспекции, за несколько дней сотрудники предприятия вывезли в район Гагаринской плотины около 30 КамАЗов со снегом.

- Мы закроем этот полигон бетонными блоками, чтобы к нему нельзя было проехать, - ответил на вопрос корреспондента «НГ» Мусин. - Туда снег вывозили как частники, так и некоторые подрядные организации. Будем привлекать к ответственности подрядчика по ст. 505 КоАП РК (нарушение правил благоустройства населенных пунктов). Их ждет штраф в размере от 20 до 40 МРП. Со стороны акимата не было поручений вывозить снег на Гагаринскую плотину.

Как отмечают в Тобол-Тургайской инспекции, это первый за 2 года случай вывоза снега на несанкционированную свалку водителями предприятия, которое очищает улицы города.

- С марта начинаются паводки, мы к этому готовимся и в ходе выездных мероприятий осматривали территории потенциального подтопления, - рассказал и. о. руководителя отдела мониторинга водных ресурсов Тобол-Тургайской бассейной инспекции Сергей МУКАШЕВ. - 9 марта, около 22 часов, мы убедились, что в районе плотины, в водоохранной полосе реки Тобол, есть свалка, хотя любая деятельность без согласования запрещена. Мы с коллегами провели опрос водителей КамАЗов. Выяснилось, что это водители ТОО «Абырой GOLD», которые очищали от снега улицу Каирбекова. Мы провели фото- и видеофиксацию, отправили в другие госорганы. После нашей проверки 2 дня перестали сюда вывозить снег, но уже утром 11 марта вновь здесь появились машины.

Мукашев отмечает: из-за моратория на проверки малого и микробизнеса проконтролировать деятельность ТОО будет сложно.

- Это не просто снег, а снег с улиц - то есть, его обрабатывали реагентами, в составе которых есть соль, - отмечает Мукашев. - Здесь также местами видны были отходы, бутылки пластиковые. Мы будем ходатайствовать, чтобы предприятие вывезло на полигон весь этот снег. Потому что здесь есть угроза - локальное влияние снеготаяния на реку Тобол, так как будет максимальная концентрация солей. Это, в свою очередь, приведёт к гибели рыбы, раков, к уменьшению плодородия на этом участке.

Во время нашего разговора на дороге к Гагаринской плотине показался ещё один КамАЗ, груженый снегом. Сергей Мукашев начал говорить с водителем, но тот, как только заметил фотокамеры, уехал

В ТОО «Абырой GOLD», в свою очередь, заявили "НГ": это был единичный случай одного водителя.

- Наш водитель один пытался вывалить, но там какой-то природоохранник его остановил, - сообщил заместитель директора ТОО «Абырой GOLD» Нургожа КАБАЛАКОВ. - Мы уже получили наказание, нас оштрафовали за попытку вывоза. Наш водитель попытался, но не вывалил.

В Костанае есть 4 площадки для вывоза снега, стоки из них в Тобол не попадают.