В Казахстане планируют повысить возраст выхода на пенсию для полицейских. Об этом сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Действительно, в настоящее время наши сотрудники полиции, очень опытные, профессиональные, в 45-55 лет вынуждены покинуть службу и уйти на пенсию, увольняться. Сейчас они работают в различных коммерческих структурах. Мы поднимаем данный вопрос. И поднимаем вопрос выхода на пенсию", - рассказал Тургумбаев на правительственном часе в Сенате.

По его словам, для майоров планируют повысить пенсионный возраст до 52 лет, то есть плюс четыре года, для подполковников - 55, для полковников - 58, для высшего руководящего состава - 63 года.

"Мы разрабатываем, планируем, обсуждаем. Конечно, в других странах это по-другому решается. Например, в России - 60 лет, в Японии, Германии - 65 лет. Мы хотим тоже проработать данный вопрос", - отметил он.