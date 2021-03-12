Через четыре года Казахстан планирует отказаться от использования полиэтиленовых пакетов. По подсчетам специалистов, супермаркеты страны ежемесячно потребляют до 40 миллионов кульков. Однако бизнесмены предрекают стране упаковочный коллапс.

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Переход на биоразлагаемое сырье потребует больших финансовых вливаний, и отдельные предприятия попросту разорятся, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kz.

Только одно предприятие Караганды ежемесячно производит до четырех миллионов полиэтиленовых пакетов. Сырье закупают в России и Узбекистане. На год хватает 200 тонн, потому что часть отходов используют вторично. Биоразлагаемое растительное сырье обойдется в разы дороже, говорят бизнесмены. Переход на биоразлагаемую упаковку сразу скажется на цене. Даже если покупатели, как раньше, возьмут в руки авоськи, на стоимость продуктов повлияют фасовочные пакеты. Их тоже будут делать из растительного сырья.

"Потребитель это ощутит мгновенно. Как только закон вступит в силу и как только нас обяжут на биоразлагаемых работать материалах, это очень серьезно стукнет по кошельку каждого человека. Если сейчас, допустим, полиэтилен стоит, грубо говоря, 2 доллара за килограмм сырья, из которого мы делаем пленки. То биоразлагаемый, настоящий, из крахмала, - 9,5 доллара за килограмм", - рассказал директор предприятия по производству полиэтиленовых пленок Ренат Минхаиров.

Экологи изучают международный опыт и в первую очередь предлагают начать с запрета бесплатных пакетов на кассах. Фиксированная цена, по мнению экспертов, отучит покупателей брать их в неограниченном количестве. "В Германии с этого года запретили плотные пакеты. Оставили только тонкие пакеты, которые нечем заменить. Это пакеты для мусора. Мусорные пакеты очень тонкие, у них 10-15 микрон. Они считают, что они их смогут переработать на мусороперерабатывающих фабриках. Экологи, инженеры должны подсчитать с экономистами. Первый вариант: отказываемся от такой тары, заменяем такой. Сколько это стоит?" - задался вопросом директор по развитию ОО "Карагандинский экомузей" Дмитрий Калмыков.

Карагандинец Ринат Кагазгалиев уже подсчитал, как сделать бумажные пакеты бесплатными для потребителя. Полтора года назад он реализовал экологическую упаковку для хлеба. Однако первая партия в 10 тысяч бумажных пакетов стала последней. Спроса не было, и предприниматель свернул бизнес. Теперь надеется на второй шанс.

"Все затраты за счет рекламы. Потребителю уже отдавали бесплатно. Реклама все гасила, все расходы полностью. Просто надо найти предпринимателей, чтобы они вкладывали в это деньги. Если сейчас государство указ примет, чтобы убрать полиэтилен, бумага сама не повысится, просто больше откроют типографий", - сообщил житель Караганды Ринат Кагазгалиев.

Экологический вред полиэтиленовых пакетов давно доказан, и многие страны ввели запрет или ограничение на их производство. Проект, который объявит одноразовый пластик вне закона, Евразийский экономический союз представит мировому сообществу уже в марте.

"Я думаю, что разработают крафтовые пакеты, возможно. Это лучше. Пускай будет хоть 100 тенге". "Я думаю, пора их давно запретить. Потому что в Западной Европе приняты холщовые сумки. Мне кажется, это экологично. Мир выходит на безотходное производство. Думаю, это правильно", - рассказали в блиц-опросе казахстанцы.

О безотходном производстве говорят и карагандинские бизнесмены. Если устранить "мусорную проблему", то и от полиэтилена отказываться не придется, считают предприниматели. Главное - решить вопрос сортировки бытовых отходов. К слову, сегодня не соответствуют нормам более 150 мусорных полигонов области.

"Единственно правильное решение - это наконец-то начать правильную, адекватную утилизацию всех полимеров. Когда полимеры привозят на полигон, их не фасуют, не сортируют, не убирают, хотя за это деньги люди получают. Ничего такого не происходит. Они просто берут и закапывают их в землю. Это бесконечные вторичные материалы. Их можно постоянно использовать. А то, что уже не перерабатывается, из этого можно сделать бензин", - заявил директор предприятия по производству полиэтиленовых пленок Ренат Минхаиров.

В Карагандинской области более 10 производителей упаковки. Все они продумывают безболезненный переход на новые рельсы. И если крупные компании осилят модернизацию производства, то мелкие просто исчезнут с рынка, считают эксперты.