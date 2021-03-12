Жители п. Шиели (Ломоносовский сельский округ) Костанайской области сообщили "НГ", что после обильных снегопадов улицы в самом поселке и дорогу к нему ни разу не чистили. Шиели находится в 27 км от районного центра - п. Боровское.

- Первое время справлялись собственноручно, но уже, как видно на видео, лопатой обойтись тяжело, - сообщила 11 марта жительница поселка Назира ЖАЗЫКБАЕВА. - К нам не может попасть медицинский персонал, мы также не можем выехать за продуктами в районный центр. Обращались неоднократно к руководству, но ответа нет.

Кадр из видео

Как сообщил "НГ" заместитель акима Мендыкаринского района Габит БЕКБАЕВ, что в феврале здесь выпало три месячных нормы осадков.

- Начиная с 19 февраля, не переставая, шел снег и был постоянный ветер, все это время мы постоянно чистили, - пояснил Бекбаев. - Сейчас вот появился просвет: ветра нет, снега тоже, пока что стоит солнечная погода. И сейчас мы работаем уже в плановом режиме, а не как до этого - в аварийном.

Руководитель районного отдела ЖКХ Николай ГУЛАКОВ добавил, что 10 марта техника пробивалась к селу Каскат (административный центр Ломоносовского сельского округа). Рабочие полностью очистили дорогу, но ночью ее опять замело.

- У нас практически с 23 февраля если снегопада и нет, то порывистые ветра весь снег с полей стаскивают на дорогу, задувают, - отметил Гулаков. - Направление на Каскат - это сильно заносимый снегом участок, дорога находится посреди господствующих ветров. Сегодня, 12 марта, техника опять вышла на это направление, дальше по этой дороге Боровское - Узынагаш семь населенных пунктов, там живут около 4 тысяч человек. Сегодня техника не будет заезжать в Каскат, мы пойдем на Узынагаш потому что там люди, практически с 5 марта без дороги

До понедельника планируют прочистить дорогу ко всем населенные пункты на этом участке, в том числе и к Шиели. Пока стоит хорошая погода, техника будет работать днем и ночью.

- Когда метель или буран, у нас чистить не получается, техника расчищает снег, но задувает следом, - говорит Николай Гулаков. - Люди, не зная о непогоде, выезжают, попадают в заносы, потом звонят на 112 и техника потом вместо того, чтобы очищать дорогу на населенные пункты, начинает всю ночь спасать людей. В Шиели мы до понедельника все расчистим . Здесь, конечно, все зависит не только от моего хотения, здесь много составляющих. Если техника не подведет... Но будем стараться. Там есть и действующие субъекты, там сильные крестьянские хозяйства, у которых есть иностранная техника.

Очисткой дорог от снега в Мендыкаринском районе занимается ТОО «Костанай жолдары», выигравшее тендер на эту услугу.

- В очистке от этого ТОО сейчас участвуют 6 единиц техники, дополнительно им помогают сельхозпроизводители. - отметил руководитель отдела ЖКХ. - Все, кто может почистить снег, все чистят. Сегодня вот погода нормальная стала, ветер успокоился. Когда начинает дуть, начинается поземка, видимости практически нет. Снега в этом году выпало в три раза больше нормы, кюветы все полные, дороги не видно. Водители боятся работать в таких условиях, потому что, если с дороги сошел - это все! Потом надо вызывать еще технику, чтобы машину вытащить.