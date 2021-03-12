Презентация прошла вечером 11 декабря в «Жастар Сарайы». Пришли десятки болельщиков желто-зеленых, вход был свободный, но с обязательным условием - медицинская маска на лице. В целом мероприятие напоминало большой торжественный концерт: пели и танцевали артисты, говорили официальные лица.

Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ выступил с длинной речью, в которой описал нынешнюю ситуацию в «Тоболе» и планы клуба на сезон.









- Мы не смогли из-за объективных причин подвести итоги 2020 года, вы знаете, что были запрет и карантин, - обратился к болельщикам Мухамбетов. – Как складывался сезон, я сам знаю! Почти вся команда переболела коронавирусом. Несмотря на тяжелую ситуацию, проявили мужество. Особенно я благодарен главному тренеру, Григорию Константиновичу, который правильно сумел выйти из сложной ситуации.





В новом составе уже нет костанайских звезд - полузащитников Ники Квеквескири и Джабы Канкавы. Главный тренсфер этого сезона - переход из чемпионата Турции 30-летнего сербского полузащитника Душан Йовановича.



- Конечно, некоторых игроков нет среди нас, но я хочу поблагодарить их тоже за то, что они проявили мужество, отдали себя без остатка игре и смогли порадовать наших болельщиков. Наступил 2021 год, начинается сезон и буквально через 3 дня наша команда проводит первую игру. Мы начинаем с радостного события, - напомнил аким о победе "Тобола" в Суперкубке РК. – Для меня в Костанайской области - это первый трофей. Спасибо футболистам, тренерскому штабу, который с мажорной ноты начинает этот год.





8 февраля правительство РК утвердило рамки финансирования профессиональных спортивных клубов. По данным республиканских СМИ, лимит на выделение средств из госбюджета каждому клубу установили на уровне 800 млн тенге в год, каждому игроку - 1 млн тенге в месяц. 20 февраля руководство "Тобола" признало задолжность по зарплате за 2021 год, вопрос обещали решить в ближайшее время, но что сделано в этом направлении - пока неизвестно. Видимо поэтому аким области отдельно выделил в своем выступлении частных спонсоров «Тобола».

- Я надеюсь, это (Суперкубок – «НГ») не последний трофей! Для этого мы, со своей стороны, руководство области и спонсоры, которых я хочу поблагодарить... Это АО «Варваренское» и «Агромашхолдинг», другие спонсоры, которые присутствуют в зале и помогают нам. Как вам известно, бюджетное финансирование сократили. Тяжело только из одного бюджета финансировать! Поэтому, благодаря спонсорам, мы смогли собрать сегодняшний состав. Команда, можно сказать, самой последней начала сезон в этом году, то есть - поехала на сборы. Когда многие команды проводили вторые сборы или уже месяц жили и готовились, наши поехали, буквально сыграли 3-4 игры, два раза потренеровались - и вот… Раньше команды собирались и играли между собой, надо было выкладываться в одной игре. А в этом году 4 лучшие команды разыграли между собой Суперкубок. Это впервые в истории, очень сложный турнир. Они сумели выйти победителями против команд, бюджеты которых превосходят наш в несколько раз.

Мухамбетов назвал сезон 2021 года сложным, извинился перед болельщиками за то, что стадионы смогут вместить только часть фанатов клуба, поэтому из 3 000 мест "Тобыл Арены" продали только 600 билетов, и призвал отнестись к этому с пониманием.





Руководство и тренерский штаб "Тобола" от общения с журналистами уклонились. Главный тренер Григорий БАБАЯН выступил со сцены и поблагодарил главу области и болельщиков за поддержку.

- Спасибо, что поддерживали нас на протяжении всего сезона! По известным причинам вы не могли присутствовать на трибунах, нам вас не хватало, - сказал он. – Мы ощущали вашу поддержку, очень много получали писем и сообщений в соцсетях. Доходило вплоть до того, что болельщики предлагали мне свое видение состава... Это говорит, что вы - истинные болельщики! Спасибо вам! Отдельное спасибо Архимеду Бегежановичу за такую поддержку в такое непростое время. Столько времени уделять спорту – это дорогого стоит.





Бабаян вручил акиму области золотую медаль обладателя Суперкубка РК.





В завершении официальной части Архимед Мухамбетов поднял кубок двумя руками над головой. Из больших пушек, установленных перед сценой, выстрелили серпантином. Глава области сфотографировался с командой и вернулся в зал.

О чем на презентации команды говорили болельщики «Тобола» - в ближайшем номере «НГ».

Состав ФК "Тобол"

Игрок Номер игрока Позиция в команде Султан Бусурманов №12 вратарь Александр Мокин №35 вратарь Егор Цуприков №41 вратарь Роман Асранкулов №3 защитник Дмитрий Мирошниченко №7 защитник Руслан Валиуллин №17 защитник Султан Абилгазы №21 защитник Александр Марочкин №22 защитник Сергей Малый №25 защитник Алекса Аманович №45 защитник Данияр Семченков №5 полузащитник Серикжан Мужиков №10 полузащитник Жереми Манзорро №11 полузащитник Самат Жарынбетов №14 полузащитник Душан Йованчич №29 полузащитник Тони Сильва №15 полузащитник Асхат Тагыберген №8 полузащитник Жаслан Жумашев №20 полузащитник Карлос Фонсека №40 полузащитник Азат Нургалиев №13 полузащитник Оралхан Омиртаев №19 нападающий Элдугжа Лобжанидзе №99 нападающий

Фото Ксении РЕБИК