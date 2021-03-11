Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ищет перевозчиков, которые будут обеспечивать регулярное движение автобусов по десяти маршрутам: Новотроицк - Костанай, Денисовка - Костанай, Узунколь - Костанай, Октябрьское - Костанай, Диевка - Костанай, Михайловка (Мендыкаринский р-н) - Костанай, Аксуатское - Лисаковск - Тарановское, Босколь - Костанай, Карабалык - Костанай, Семеновка - Костанай.

Количество внутриобластных маршрутов за год снизилось с 59-ти до 44-х / Фото из архива "НГ"

Всех желающих просят обратиться по адресу: Костанай, ул. Тауелсиздик, 85, каб. 36 и по телефонам: 54-26-28; 54-37-24.

Как сообщил в ответе на запрос "НГ" руководитель управления пассажирского транспорта Олжас НУРГАЛИЕВ, в начале 2020 года регулярными автобусными сообщениями обслуживались 59 маршрутов. Сейчас их всего 44 (3 пригородных маршрута переданы в Костанай, 12 маршрутов закрылись).

- Причиной закрытия регулярных межрайонных маршрутов является низкий пассажиропоток, нерентабельность маршрутов, а также пандемия covid-19 и режим ЧП объявленный в начале 2020 года. Кроме того, появились нелегальные перевозчики, - пояснил Нургалиев.

С перевозчиками планируют заключить временные договоры до подведения итогов тендера с желающими обслуживать регулярные межрайонные маршруты. Тендер проведут во 2-3 квартале 2021 года, но при одном условии - стабилизации эпидемиологической ситуации.

- В случае несоблюдения перевозчиком обязательств договор подлежит расторжению, - отметил Олжас Нургалиев.