11 марта центр миграционных услуг в Костанае прекратил свою работу. Об этом сообщили в региональном филиале НАО «ГК «Правительство для граждан».

Фото из архива "НГ"

Как пояснили в филиале, ранее в ЦМУ сотрудники госкопорации оказывали два вида услуг: выдачу и продление разрешений трудовым мигрантам.

В 2020 году в Казахстане был запущен пилотный проект по передаче этих услуг в ЦОНы. В пилотном проекте участвовала и Костанайская область. Теперь эта практика внедрена на территории всей республики.

«На данный момент услуги по выдаче и продлению разрешений трудовым мигрантам через ЦОН оказываются во всех областях, городах и районных центрах. Для этого интегрированы информационные системы центров обслуживания населения с системами миграционной службы МВД, тем самым упрощен порядок передачи первичных и готовых документов в рамках «одного окна», - сообщили в филиале госкопорации.