В Казахстане вынесут на обсуждение вопрос введения ответственности для взрослых за оставление детей без присмотра. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин в интервью корреспонденту Tengrinews.kz.

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"Мы часто наблюдаем трагедии, когда дети погибают, оставшись без присмотра взрослых. Не планируется ли законодательно ввести ответственность за то, что дети остаются без присмотра? Ранее вы привели в пример зарубежный опыт", - спросила у министра журналист.

"Я думаю, что этот вопрос можно проработать. Прежде всего это нужно на общественное слушание направить, как воспримется это обществом. (Возможно, будет. - Прим.) впечатление, что у нас государство стукачей, которые только и стучат о том, что сосед то делает или это. На общественное слушание мы будем выносить эту проблему.

Необходимо ее решение, потому что гибель детей высокая, и в летний период, во время купального сезона, и в зимний, и трагические события, которые произошли в Жамбылской области, и в Байконуре, и в Туркестанской области ребенок 2019 года рождения в 40 метрах от дома упал в арык и погиб. (...)

Может быть, не совсем хорошо, но в пример приводят заграницу. Если ребенок остается дома один, то сосед, увидев это, обязан сообщить в полицию, родителя оштрафуют и в последующем могут лишь родительских прав. Может, это и строго, но это действенная мера. Дети до 12-14 лет в некоторых странах не имеют права оставаться без присмотра взрослых", - сказал Юрий Ильин.

19 февраля 2021 года в Жамбылской области в пятиэтажном жилом доме загорелась квартира на третьем этаже. Пятеро несовершеннолетних детей 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годов рождения остались без присмотра взрослых. Все дети умерли.

В Байконуре 20 февраля два семилетних мальчика исчезли после тренировки, проходившей в спортивном комплексе "Маяк". На следующий день в ДЧС Кызылординской области сообщили, что тело одного из детей - семилетнего Ерхана Анаса - нашли в реке Сырдарья. Поисками второго ребенка занимаются российские и казахстанские правоохранительные органы.

Один из первых громких случаев, который обнажил проблему оставления детей без присмотра взрослых, - пожар в ночь на 4 февраля 2019 года в жилом массиве Коктал-1 района Сарыарка в Нур-Султане. На территории частного дома горела времянка. В результате погибли пятеро детей 2006, 2009, 2014, 2016 и 2018 годов рождения.