Мобильным приложением «Умный транспорт» костанайцы пользуются с 2018 года. Недавно появилось еще одно - «SMSBUS Пассажир». Мы попытались разобраться в их плюсах и минусах, а также в том, как правильно пользоваться этими разработками.

«Умный транспорт»

Основная претензия горожан к этому приложению - увидеть на карте можно далеко не все автобусы. Житель Костаная Нурлан Сабитов в январе 2021 года ждал автобус № 5 в течение 40 минут, причем в приложении «Умный транспорт» он мог отследить движение только трех автобусов этого маршрута.

Все эти автобусы забиты в базу приложения «Умный транспорт»... / Фото Ксении РЕБИК

- Меня беспокоит 19-й маршрут, - примерно в это же время сообщила «НГ» жительница Костаная Светлана МИХАЙЛОВА. - Не отображаются автобусы этого маршрута в данном приложении. Интервал очень большой. Например, в январе прождала на остановке «Лицей № 16» в сторону КСК 35 минут на морозе. Через несколько дней на этой же остановке я прождала автобус с 13.15 до 13.50, мороз на улице был -31°С. Я опускаю тему работы данного маршрута, уже молчу про то, как плохо ходят автобусы. Если бы в приложении «Умный транспорт» отражался маршрут, не пришлось бы мерзнуть на остановке. Ведь это так просто и удобно.

В идеале, по задумке разработчиков, на карте должны отображаться все маршруты, которые курсируют в Костанае. Но во время тестирования приложения корреспондент «НГ» увидел автобусы №№ 24 (пять машин) и 27 (шесть машин). Автобусы №№ 5 (три машины), 11 (одна машина), 101 (две машины) и 107 (одна машина) появляются, но реже. И только однажды отобразился автобус № 18 «А» (две машины).

…но отображается лишь половина из них / Скриншот сайта



Как сообщил в ответе на запрос «НГ» руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Наурзбай МУСИН, отсутствие автобусов в приложении «Умный транспорт» объясняется тем, что водители отключают GPS-трекеры.

- Данное приложение было запущено самостоятельно, по своей инициативе ИП Ильясовым. За счет собственных средств. По всем вопросам о разработчике мобильного приложения можно обратиться к Мухтару Ильясову, - пояснил Мусин.

Мухтар ИЛЬЯСОВ, предприниматель, обслуживающий приложение «Умный транспорт» в Костанае, пояснил, что создано оно командой разработчиков из Рязани и быстро распространилось по многим городам СНГ (сейчас их 107). К нам пришло в марте 2018 года. Сервис доступен к использованию как на компьютере на сайте smartbus.kz, так и на мобильных устройствах систем Android и IOS.

В Караганде, которая первой протестировала это приложение, «Умный транспорт», по словам Мухтара, работает отлично, отображаются почти все автобусы. Нет проблем в российских городах - Сургуте, Рязани, Чебоксарах и Улан-Удэ.

- В этих городах, скорее всего, зарплата водителя не зависит от количества перевезенных пассажиров, - предполагает Ильясов.

Но ситуация может быть еще хуже, чем в Костанае. Например, в Актобе приложение показывает движение всего двух маршрутов.

В программе диспетчеризации Ильясов показал, что в приложении отображаются только те автобусы, которые добавлены в программу, но, опять же, при условии, что водители включат GPS-трекеры. Большинство этих маршрутов обслуживает ТОО «Жарык Жол-1».

- Как известно, директор этого ТОО Виктор Мущинский - человек советской закалки, он любит порядок, сейчас это самая дисциплинированная организация, осуществляющая перевозки пассажиров в Костанае, - прокомментировал Ильясов. - От водителей он требует ни при каких условиях не отключать GPS-трекеры. У них они все время работают, а если и сломались, перевозчик делает все возможное для их починки или замены.

Маршруты других перевозчиков не отображаются в приложении, в частности, из-за конкуренции.

- Есть маршруты, которые конкурируют между собой, водителям нет смысла включать GPS-трекеры, так как в таком случае его могут обнаружить конкуренты, - объяснил Мухтар Ильясов.

В приложении «Умный транспорт» водителя автобуса могут заблокировать, чтобы он не следил за конкурентами / Фото Ксении РЕБИК

Он показал, что в базу забиты все автобусы, но не отображаются они не только из-за отключения GPS-трекеров, но также из-за того, что в базе диспетчерской не указаны наряды. Внесением их в базу должны заниматься механики или диспетчеры предприятий.

- Водители, например, 13-го и 18-го маршрутов байговали между собой, здесь главный фактор - гонка за пассажиром: кто первый на остановку приехал, того и пассажиры, - прокомментировал Мухтар. - Я тоже сначала думал, ну в чем проблема, если одного-двух пассажиров потеряет. А представьте, что таких остановок 20! Получается, есть что терять...

По словам Ильясова, изначально со стороны отдела ЖКХ был контроль над перевозчиками - свои наряды в базу должны были забивать все.

- До того как открыли iKomek, была центральная диспетчерская служба (ЦДС), там сидел всего один оператор и забивал все автобусы в базу, - вспоминает Мухтар. - Всего на тот момент выезжали на маршруты 270 машин. В WhatsApp разнарядку диспетчеру скидывали либо рано утром, либо поздно ночью.

Один раз и навсегда забить данные не получится, нужно менять их каждое утро.

- Чтобы перевозчик не отключал трекеры и не было гонки за пассажирами, нужно, чтобы водители получали оклад хотя бы за выполненные рейсы, - считает Ильясов. - Если их зарплата не будет зависеть от количества перевезенных пассажиров, эта проблема решится. В советское время автобусы ездили строго по графику, никто никуда не торопился, и все это потому, что был оклад.

«SMSBUS Пассажир»

Как сообщил в том же ответе руководитель отдела ЖКХ, сейчас костанайцы могут отслеживать движение общественного транспорта в режиме онлайн через мобильное приложение «SMSBUS Пассажир». Сигнал в этой программе поступает с GPS-трекеров, встроенных в POS-терминалы, которые установлены в салонах автобусов. Поэтому водители не могут их отключить.

Приложение «SMSBUS Пассажир» на сайте play.google.com / Скриншот сайта

Для использования приложения нужно пройти регистрацию: указать нужный язык, номер телефона, придумать пароль. В «Умном транспорте» все это не требуется, пользователи просто указывают город, в котором они находятся.

Отследить в «SMSBUS Пассажир» можно практически все маршруты. Но, к сожалению, показаны в нем только те автобусы, которые находятся поблизости. Еще один недостаток - не указано время прибытия автобуса на ту или иную остановку. В «Умном транспорте» эта опция реализована.

Зато с помощью «SMS BUS Пассажир» можно пополнить транспортную карту Alem Pay. Проблема в том, что перевод принимается с баланса телефона. Опция перевода через банковскую карту присутствует, но воспользоваться ею нельзя. Можно оплатить проезд через QR-сканер, который встроен в приложение для определения кода транспортного средства. В дальнейшем маршрут этого конкретного автобуса можно будет отследить по его коду.

Для работы обоих приложений необходимо подключение к сети Интернет, а также желательно включить GPS на своем устройстве для лучшего определения приложениями вашей геолокации.

«НГ» спросила Мухтара Ильясова, пробовал ли он подключить приложение «Умный транспорт» к GPS-трекерам, встроенным в POS-терминалы, как это сделано в приложении «SMS BUS Пассажир».

- Месяц назад я обратился к одному из представителей команды разработчиков системы Alem Pay с просьбой передавать данные о геолокации автобусов с валидаторов в нашу систему «Умный транспорт», но так и не получил одобрения с их стороны, - ответил он. - Начинаю чувствовать, что в моем приложении скоро не будет нужды. Его просто уронили. Что хорошо пассажиру, не всегда удобно перевозчику.

Причина такого поведения оказалась той же, что и в байговании водителей автобусов - конкуренция. 5 марта «НГ» попыталась получить комментарий разработчиков приложения «SMSBUS Пассажир», но выяснилось, что связаться с ними можно только через... ТОО «Alem Pay». 9 марта, так и не дождавшись ответа, «НГ» отправила официальное письмо в ТОО. В телефонном разговоре сотрудник компании сообщил, что директор находится на совещании, а 10 марта пообещал предоставить информацию в ближайшее время.