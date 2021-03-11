Жители еще одного дома в новом микрорайоне Юбилейный в Костанае жалуются на строительные дефекты.

Дом № 16 сдали в ноябре 2019 года, ключи вручал аким области

62-летняя Татьяна ШАРАФУТДИНОВА живет в квартире дома № 16 вместе с двумя внучками. Жилье не в ее собственности, квадратные метры семья арендует у государства. Плата небольшая - всего 3 000 в месяц.

- Мы заселились в эту квартиру 27 ноября 2019 года, тогда никаких дефектов заметно не было, - рассказала «НГ» Татьяна Ивановна. - Квартиру выделили как сироте - у меня внучка без мамы и папы. Ждали ее 8 лет. Балконы были незастекленные, двери деревянные... Я сейчас оплачиваю кредиты, которые взяла на ремонт. Ключи к Дню города вручал лично аким области Архимед Мухамбетов. Дефекты - кочки на полу в коридоре и зале - стали замечать только в середине лета 2020 года. Я обращалась к застройщику, три раза ходила, но ни с кем поговорить так и не смогла, никого на месте не было.

Татьяна Шарафутдинова заметила дефекты летом 2020 года

Шарафутдинова звонила в ПКСК, но безрезультатно.

- Я в середине февраля вышла на улицу, ждала, пока внучка вернется домой, - вспоминает она. - Обратила внимание, что в подъезде, он у нас частично выходит на улицу, появились сквозные трещины. Раньше они были только на фасаде и неглубокие, а теперь прямо снег заметает. Пол в квартире поменять за свой счет я не могу, а заделать трещины тем более.

«НГ» отправила запрос в акимат Костаная, и 2 марта поступил ответ и. о. руководителя отдела строительства Вероники БОЙЧЕНКО: при приемке дома № 16 претензии отсутствовали, объект введен в эксплуатацию в соответствии с законом.

- Жильцы дома могут обратиться в наш отдел, чтобы в рамках гарантийного обязательства мы могли направить уведомление в адрес подрядной организации для устранения дефектов и замечаний, выявленных в период эксплуатации, - сообщила Бойченко. - В адрес подрядной организации ТОО «Сыл» было направлено уведомление № 205 от 23 февраля 2021 года об устранении замечаний сроком до 2 марта 2021 года.

Директор ТОО «Сыл» Гагик ОВНАНЯН ответил отделу строительства, что с 2018 года от Шарафутдиновой ни одного заявления в их адрес не поступало. Не было жалоб от старшего по дому и председателя ПКСК.

- Нами был организован выезд и проведен осмотр подъезда, квартиры Шарафутдиновой, в ходе которого мы оставили ей наши контакты, - заверил Овнанян в ответе на письмо из акимата. - Когда ей будет удобно, она сможет с нами связаться для устранения замечаний.

Однако 10 марта Татьяна Шарафутдинова сообщила «НГ», что никто устранением дефектов ни до 2 марта, ни после не занимался, на связь с ней не выходил.

Кстати, еще 14 августа 2020 года рудненский Центр защиты прав потребителей предупреждал: все заключения о качестве и безопасности выполненных строительно-монтажных работ и акты выполненных работ на этом объекте подписаны экспертом технадзора, который не имел на то полномочий. Причем этот же эксперт осматривал два других многоквартирных дома в микрорайоне Юбилейный, но дефекты проглядел и уже построенные дома в итоге снесли.

- Иск ЦЗПП о признании недействительным заключения технадзора ТОО «ELITE EXPERT» и признании незаконным акта ввода в эксплуатацию дома № 16 суд 20 ноября 2019 года оставил без рассмотрения, - сообщила «НГ» Вероника Бойченко.

Суд не стал рассматривать, значит, и проблемы, по логике акимата, нет. Видимо, ждут, пока появятся новые трещины.

Фото Георгия ГОВОРОВА