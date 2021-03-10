Депутат Мажилиса Азат Перуашев снова обратился с запросом к премьер-министру Аскару Мамину по поводу деятельности мониторинговых групп и штрафов для бизнеса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Ранее депутаты фракции "Ак жол" уже неоднократно обращались к правительству по поводу прессинга так называемых мониторинговых групп в отношении предпринимателей. В запросах от 18 ноября и 2 декабря прошлого года мы аргументировали, почему считаем их рейды не соответствующими закону, требовали привести их в соответствие с Предпринимательским кодексом и защитить законные права малого и среднего бизнеса. Тем более что эпидемиологический контроль эффективен только при полном охвате, тогда как, обходя стороной (по ведомым только им причинам) отдельные объекты и кошмаря другие, эти группы порой не столько препятствуют пандемии, сколько занимаются дутой отчётностью и банальным вымогательством", - сказал Перуашев.

По его словам, обратившаяся к партии за защитой предпринимательница сообщала, что ее небольшой магазин в Темиртау подвергался облавам мониторщиков 18 раз за один месяц. Таких примеров, как отметил мажилисмен, немало.

"Считаем, что такими действиями мониторинговые группы не только добивают еле выживших в пандемию предпринимателей, но уже угрожают спокойствию в обществе", - добавил депутат.

Перуашев отметил, что серия беспорядков и гражданских войн в арабских странах в 2011 году началась с того, что у торговца на рынке в Тунисе контролеры отобрали единственную лавку с фруктами.

"У нашего МСБ сегодня не просто отбирают лавки, но реально загоняют в безысходность. Что это за "экономика кривых зеркал", где люди вынуждены брать кредиты не на бизнес, а чтобы уплатить штрафы", - подчеркнул он.

Как подчеркнул депутат, фракция вынуждена вернуться к этой теме в связи с недавними событиями в городе Текели Алматинской области. Там, по его словам, предпринимательницу Дину Кашканову, мать четверых малолетних детей, торгующую овощами на рынке, группа в составе практикантов из полиции и акимата сфотографировала с приспущенной маской.

"То есть маска у нее на лице была, но не закрывала нос предпринимательницы. На основании этого женщину оштрафовали на 670 тысяч тенге, при том что ее дневная выручка составляет около пяти тысяч тенге. Получается, чтобы уплатить штраф, человек должен работать полгода и все это время не есть, не пить, не платить коммунальные за квартиру, не кормить и не одевать детей. Благодаря блогерам в соцсетях история получила широкий резонанс в регионе. После возмущения в обществе штраф отменили", - добавил депутат.



Он отметил, что ежедневно в стране штрафуют десятки и сотни других торговцев.

"Их отчаяние и безысходность никто не слышит. О чем вы думаете, господа мониторщики? Это же наши люди, за которых мы отвечаем как государство. О чем думают госорганы, которые своими ответами на запросы фракции "Ак жол" фактически санкционируют этот беспредел?" - сказал Перуашев.

По словам депутата, даже в самых благополучных странах, где разрыв между богатыми и бедными крайне незначительный, даже там в ряде случаев размер штрафов зависит от личных доходов нарушителя.

"Сегодня, когда вводится всеобщее декларирование доходов, а налоговики стремятся контролировать каждый платеж с карточки, есть все возможности оценить, насколько подъемна сумма штрафа для человека или она толкает его на отчаянные и непоправимые шаги? Давайте уже думать о том, чтобы цифровизация и прочие новшества были полезны людям, а не использовались только в карательных целях", - отметил он.

Депутаты предложили: