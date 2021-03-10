Общественные слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области в свое природное время прошли сегодня, 10 марта. Их провели члены областного общественного совета с участием депутатов, чиновников и местных активистов. Транслировали слушания на казахстанском сервисе Aitubе.

Перед заслушиванием мнения участников член общественного совета Татьяна ИСКАНДИРОВА сообщила: голосование по обсуждаемому вопросу провели общественные советы всех 20 городов и районов.

- Всего в голосовании приняли участие 44 486 человек, - отметила она. - Из них за перевод времени проголосовали 16 135 (36,3%), против - 26 201 (58,9%), воздержались 2 150 (4,8%). Проголосовали также 33 депутата областного маслихата, из которых 10 (30,34%) проголосовали за перевод стрелок, 22 (66,6%) - против, один воздержался

Искандирова добавила, что сейчас Есильский суд Нур-Султана рассматривает гражданский иск жительницы Костанайской области Ольги Ведлер о возвращении нашего региона в часовой пояс UTC+5.

Ольга Ведлер продемонстрировала статистику заболеваний в разных регионах страны

- Это коллективный иск, а не мой личный, - поправила ее выступившая первой Ольга ВЕДЛЕР. - Сегодня я вооружилась учебником по естествознанию и другими документами. Мы сегодня отстаиваем свое высшее конституционное право - право на здоровье, а не защищаем интересы энергетиков, водников или аграриев. Казахстанский институт географии дал четкую рекомендацию - вернуть область в свой часовой пояс. Когда нам говорят, что присутствующие высказывают личное мнение по этому вопросу, нас это удивляет. Если ученик на уроке географии выразит свое мнение и скажет, что земля держится на трех китах, ему поставят двойку, потому что это не научно. Почему при обсуждении вопроса о переводе стрелок мы допускаем ненаучный подход? Жаль, что взрослым нельзя ставить двойки.

Ведлер вновь сослалась на находящуюся в одном часовом поясе с нашей Кызылординскую область, которая в 2018 году вернула свое природное время. И добавила - благодаря этому экономия электроэнергии у кызылординцев составила 4,2%, хотя жителей нашей области пытаются убедить в обратном.

- Давайте говорить о совести! - не сдержала эмоций Ведлер. - Вопрос о времени сейчас поднят на такую высоту, что стоит его только подхватить и мы добьемся возврата к природному времени. Насколько мне известно, этому мешает один человек - наш аким области Архимед Мухамбетов, который поставил свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения всех жителей области.

О совести говорила и председатель ОО "Радуга" Наталья КОЛОСКОВА.

- На нас оказывают влияние Солнце и Луна, никто не может этого отрицать, - высказалась она. - Есть даже такое выражение: за лето ребенок подрос, потому что было много солнца, он получал витамин Д. В осенне-зимний период развитие замедляется. У нас в обществе 65 семей, в которых есть дети-инвалиды. Особенно хотят вернуться в свой пояс родители детей-инвалидов по зрению, потому что устали водить детей утром в школу в темноте. Родители пишут, что утром дети встают вялые, занятия в школах - бессмысленны. Я хочу, чтобы люди голосовали по совести, а не в угоду своему или чьему-то статусу.

Выступающих поддержал и член общественного совета Кызылординской области Болат НОРХОЖАЕВ, по инициативе которого южный регион вернулся в свой часовой пояс.

- В 2004 году отменили переход на летнее и зимнее время, но вернуть границы часовых поясов забыли, - пояснил он. - Отсюда - все проблемы. Россия в 2011-2014 годах отказалась от укрупнения часовых поясов. Свое природное время вернул Волгоград, на очереди Пенза, Саратов. Это говорит о том, что вопрос нахождения в своем часовом поясе волнует не только наши регионы.

Сторонники возвращения в природное время приводили данные по росту заболеваний, говорили о детях, на которых негативнее всего отражается раннее пробуждение - до восхода солнца. Но у противников перевода стрелок был контраргументы.

Сергей Жалыбин отметил, что "ярко выраженного мнения по этому вопросу нет"

- Я являюсь председателем областной федерации регби, - сказал Сергей ЖАЛЫБИН. - Я спросил у посещающих секцию школьников и студентов, хотят ли просыпаться на час позже? Большинство ответили - они не понимают, что они от этого выиграют и что им это даст. Молодежь, о здоровье которой мы так беспокоимся, этот вопрос либо не интересует, либо они не видят плюсов в переводе стрелок. Конечно, есть научный подход при обсуждении этого вопроса, но красной нитью проходит мнение населения, а оно настолько разное.

Жалыбин привел пример: директор ТОО "Алтынсарино" Борис Князев высказался против, а "не менее известный и уважаемый Сайран Буканов" - за, при этом оба приводит один и тот же аргумент - забота о здоровье сельских жителей.

- Считаю, что ярко выраженного мнения на этот счет нет, - резюмировал Жалыбин. - Лично я против перевода стрелок.

Депутат областного маслихата, ректор КРУ Алма ДОЩАНОВА вообще заявила, что убедительной аргументации сторонников возвращения области в свой часовой пояс она не услышала.

Алма Дощанова сообщила, что 79,3 процента сотрудников института против перевода стрелок

- В научном мире нет однозначного ответа на этот вопрос, - отметила Дощанова. - Китай, Индия, Россия, Франция практически отказались от перехода на летнее и зимнее время. В огромном Китае 5 часовых поясов, но они остались в одном для удобства населения. В нашем коллективе, численностью более 8 000 человек, мы провели опрос. Результат - 79,3% против перевода стрелок.

А депутат облмаслихата Гульмира КАПЕНОВА провела собственный мини-опрос.

Депутат Гульмира Капенова отметила: если сторонники перевода стрелок ее убедят, она с ними согласится

- Я спрашивала об этом свою маму, ребенка, соседей по подъезду, - сообщила она. - Мнения у всех разные. Что касается аргументов о росте заболеваний, для них нет оснований. Я сужу по своей маме, которая не стала чувствовать себя хуже. Более того, согласно статистике, рост суицидов в Кызылрдинской области в 2016-2019 годах был выше республиканских показателей, а наши противники уверяют, что они стали жить лучше.

Как предприниматель, чья деятельность связана с туризмом, Капенова отметила - синхронизированные с Алматы и Нур-Султаном авиаперелеты гораздо удобнее для людей.

- Вы хотите сказать, что в западных и южных регионах Казахстана, у которых разное время со столицей, хуже развивается туризм? - спросил главный редактор лисаковской газеты "Бизнес-Пресс" Максим СУШКО.

Гульмира Капенова не смогла ответить на этот вопрос, сказала только, что не связана по работе с этими регионами.

Высказывающаяся против перевода стрелок депутат облмаслихата от Аулиекольского района, педагог-психолог Альмира ЖАНСУГУРОВА не смогла ответить на вопрос Ольги Ведлер о том, в какой фазе сна работает детский мозг.

Депутат Альмира Жансугурова считает, что чем раньше люди встают относительно восхода солнца, тем " меньше подвержены депрессии"

- О развитии детского мозга говорить не могу, но с учетом того, что качество знаний детей растет, не думаю, что на них влияет проживание не в своем часовом поясе, - отметила она. - Чем раньше люди просыпаются относительно восхода солнца, тем меньше они подвержены депрессии. Если переведем стрелки, сразу встанет вопрос о здоровье детей, потому что перевод - это стресс. Я очень тесно общаюсь и с пенсионерами. Большинство из них против перевода стрелок.

- Уважаемая, с восходом солнца просыпается все живое на земле! И никак иначе, а вы пробуждаете людей насильно! - кинул в ее адрес реплику общественный деятель Аркадий ДЕНИСОВ.

Под конец дискуссии участники начали перебивать друг друга, не все сдерживали эмоции.

Члены общественного совета проголосовали в чате. Из 18 человек трое - за перевод стрелок, 13 против и двое воздержались. В связи с чем совет принял решение, что большинство жителей области - против перехода в часовой пояс UTC+5.

Сможет ли повлиять на это решение столичный суд, в котором 11 марта продолжится рассмотрение иска, пока вопрос.