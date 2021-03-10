Депутат Мажилиса Александр Милютин снова обратился с депутатским запросом к премьер-министру Аскару Мамину по поводу пересмотра пенсионного возраста, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Мажилисмен отметил, что группа депутатов направляет запрос повторно, потому что их не удовлетворили ответы на предыдущий от 27 января.

"Наше предложение о возврате к солидарной пенсионной системе основывается на том, что мировой практикой доказано, что такая система может сбалансированно и успешно функционировать при соотношении, когда на одного пенсионера приходится четыре работающих человека. Если исходить из официальной статистики, то в Казахстане сейчас занятого населения 8,7 миллиона граждан. И это число как раз более чем в четыре раза превышает число людей пенсионного возраста", - сказал Александр Милютин, зачитывая запрос от депутатов Народной партии Казахстана.

Он попросил премьер-министра вернуться к обсуждению возврата солидарной пенсионной системы, от которой Казахстан отошел в 1998 году, мотивировать не общими словами, а конкретными финансовыми возможностями государственного бюджета и фискальными последствиями для работающих.

"Во-вторых, в вашем ответе оставлено без внимания наше предложение о пересмотре возраста выхода граждан на пенсию в зависимости от сложности условий труда. Считаем, что предусмотренный законом ранний выход на пенсию только для сотрудников силовых структур несправедлив по отношению к шахтерам, металлургам, людям искусства (балеринам), которые теряют профессиональную пригодность гораздо раньше 60 лет. Полагаем, что пенсионное законодательство не должно быть дискриминационным по отношению к разным категориям граждан в зависимости от принадлежности к той или иной сфере деятельности и должно в равной степени учитывать сложности условий труда", - добавил депутат.

Также мажилисмен высказался о размере пенсий.

"Если привязка минимального размера базовой пенсии к средней заработной плате "не отражает сущности пенсионных выплат, в силу чего экономически и методологически является необоснованной", как написано в вашем ответе, то почему статьи 15 и 16 действующего закона "О пенсионном обеспечении" регламентируют исчислять размер пенсионных выплат в зависимости именно от размера заработной платы? В чем здесь принципиальная смысловая разница? И почему при расчете размера пенсии закон игнорирует реально заработанные гражданами доходы, так как устанавливает ограничение в 46 МРП?

Почему правительство не вносит предложение изменить эту норму и привести ее в соответствие с рекомендациями Международной организации труда, которые вы приводите в своем ответе, о том, что "коэффициент замещения утраченного дохода пенсионными выплатами не должен быть ниже 40 процентов?" - сказал Милютин.

Депутат также вернулся к вопросу о перерасчете солидарной пенсии с учетом индекса роста реальных потребительских цен.

"Мы вели речь не о том, чтобы за прошлый или предстоящий период индексировать. Речь идет о том, чтобы пенсия рассчитывалась не с учетом инфляции, а на основании изменения цен широкого круга товаров, как это практикуется сейчас, а о том, чтобы индексировать на основе роста цен на социально значимые потребительские товары. Среднестатистический пенсионер не покупает автомобили, цены на которые учитываются при расчете инфляции. Его пенсия должна быть достаточной для приобретения жизненно необходимых ему социально значимых потребительских товаров и услуг. Считаем, что при повышении пенсии должен учитываться рост цен именно на такие товары и услуги", - сказал он.

Мажилисмен подчеркнул, что общество ждет реальных результатов по созданию рабочих мест.

"На деле мы слышим громкие доклады и подбитые под нужные цифры статистику, где отсутствуют конкретные показатели, по которым можно было бы судить об эффективности деятельности государственных органов и реализации ими программ по трудоустройству. Уважаемый Аскар Узакпаевич! Просим вас рассмотреть данный депутатский запрос, отразить позицию правительства по указанным проблемам и представить ответ в установленные законодательством сроки", - заключил Милютин.

Ранее депутаты предлагали снизить возрастной порог выхода на пенсию до 60 лет вне зависимости от половой принадлежности.

В ответе премьер-министра сообщалось, что ранний выход на пенсию не позволяет сформировать достаточный объем пенсионных накоплений для получения адекватных пенсионных выплат в старости.

Напомним, с 1 апреля пенсионные выплаты будут рассчитываться по-новому.