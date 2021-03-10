По предварительной причине, оглашенной сегодня, 10 марта, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, водитель легкового автомобиля не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

Столкновение легкового и грузового автомобилей произошло 9 марта, около 21.35, на 37 километре трассы Костанай-Аулиеколь-Сурган, недалеко от поселка Айсары. В результате ДТП водитель «Хюндай», 37-летняя жительница города Костанай, скончалась от полученных травм. 32–летний водитель грузовой машины не пострадал.

- Предварительная причина ДТП - женщина не справилась с рулевым управлением и выехала на полосу встречного движения, - сообщили в полиции. - В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 345 ч 3 «Нарушение правил ПДД, повлекшее смерть».

В пресс-службе также отметили, что за два месяца 2021 года в области произошли 32 ДТП, в которых 8 человек погибло и 35 получили травмы.