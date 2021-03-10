За прошедшие сутки, 9 марта, в регионе зарегистрировано 49 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,38%. В предыдущие два дня выявлялипо 50 больных, темп прироста КВИ был на уровне 0,39%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 25 заболевших, Рудный - 7, Житикаринский район - 8, Федоровский район - 4, Аулиекольский район - 3, Денисовский район - 2.

- 38 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профцелью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 38 с симптомами заболевания, 11 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 9 марта 2021 г. зарегистрировано 12 874 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 11 512.