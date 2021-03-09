Слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области ее природного времени общественный совет Лисаковска провел сегодня, 9 марта. Обсуждали в онлайн-режиме, все желающие выступить записывались заранее.

Свои аргументы излагали депутаты гормаслихата, руководители крупных предприятий, чиновники и гражланские активисты.

- Я считаю, что возврат области в свой часовой пояс негативно отразится на работе нашего предприятия, - сказал председатель профсоюза работников КБРУ Игорь ПАХОМОВ. - У нас есть филиалы в Павлодаре, Нур-Султане, наша работа завязана на другие города, поэтому сложно будет ее согласовать, если мы будет жить по разному времени, будут сложности в коммуникации.

Его поддержала начальник планового отдела ГКП ПХО "Лисаковсккоммунэнерго" Гульнара ШУТАЕВА:





- Дети, родившиеся в 1993 году и позже, выросли в часовом поясе UTC+6. С переводом на один час день укоротится, что плохо отразится на дачниках. Но главное - что наши дети привыкли к этому времени.

- Я выражаю здесь мнение большинства педагогов, - заявила руководитель отдела образования Лисаковска Елена БУРДЫКА. - Все школы работают в две смены. Если перевести стрелки назад, то ученики 2-х, 4-х, 5-х и 7-х классов будут возвращаться домой в темноте. Перевод стрелок приведет к нарушению сна, угнетению нервной и иммунной систем.

С этими доводами категорически не согласился главный редактор лисаковской газеты "Бизнес-Пресс" Максим СУШКО.

- Не нужно путать людей и говорить о переводе на зимнее и летнее время! - сказал он. - Мы сейчас говорим о возврате в свое природное время, по которому работают наши биологические часы. Без разницы, в каком году вы родились, в 1994-м, 1934-м или 2016-м, и в каком регионе вы живете. Наши дети сейчас просыпаются в 7 утра, которые, согласно природному времени, равняются 5 часам утра. Это означает, что их организм еще спит. Поэтому в школах не проводят контрольные работы раньше второго урока. Мозговая деятельность заторможена, потому что биологические часы работают в соответствии с географическим временем. Организм не может настроиться на работу, если солнце еще не встало. Наша область на 95% должна находиться в часовом поясе UTC+4, а мы находимся в UTC+6. Мы добиваемся возврата хотя бы на один час назад, чтобы сравняться с Кызылординской областью, находящейся с нами в одном часовом поясе. Жизнь не в своем часовом поясе приводит к ожирению, онкологическим и другим заболеваниям.

Депутат гормаслихата, тренер по казак куреси Кайрат БЕРДЕНБЕК парировал: как раз перевод стрелок отрицательно скажется на здоровье населения.

- Дети будут поздно возвращаться домой с тренировок, не высыпаться, - пояснил он. - Мнение одного Максима Сушко ничего не стоит, он лишь журналист. Но надо посмотреть по сторонам...

Однако Максима Сушко поддержал Азамат КАРИМОВ, сообщивший, что в Лисаковске у него живет мама.

- Вопросом перевода времени должны заниматься ученые, но среди членов общественного совета их нет, - сказал он. - Согласно научным данным, жизнь не в своем часовом поясе сильно отражается на здоровье детей.

Секретарь Лисаковского городского маслихата Салтанат ШАЛДЫБАЕВА продемонстрировала слайды о развитии заболеваний (онкология, сердечно-сосудистые, диабет) у жителей разных областей. Срез проводился за последние три года.

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- Как видим, рост заболеваний прогрессирует и среди жителей областей, живущих по природному времени, - пояснила она. - Заболевания зависят и от графика работы, и от других факторов. Конкретных данных о том, что на рост заболеваний влияет только часовой пояс, я не услышала. Поэтому сделала свой срез.

Члены общественного совета огласили результаты опросов жителей города, которые проводили местные СМИ. Согласно этим данным, большинство жителей против возврата в свой часовой пояс. Зато среди опрошенных 6 519 жителей Лисаковска в Интернете 4 500 высказались за возврат природного времени, только 1 909 были против, остальные воздержались.

- Согласно разным опросам, в которых приняли участие 13 596 человек, 5 098 (37,5%) проголосовали за возврат к природному времени, 8 047 (59,2%) против, 451 (3,3%) воздержались, - сообщила член общественного совета Татьяна КУБРАК. И добавила: - Я хочу высказать личное мнение по этому вопросу. Считаю, что решение по возврату области в свой часовой пояс должны принимать с учетом заключения ученых, доводов медработников, а местная власть должна на них опираться. В опросах участвует лишь активная часть населения, но не все население, потому что это не референдум. Уже 16 лет длится эксперимент, когда мы живем не по своему природному времени. Может, пора остановиться, учесть его последствия и принять решение в интересах здоровья населения?

В итоге 13 членов общественного совета тоже проголосовали по вопросу о возвращении природного времени. Из них 8 были против, 4 - за и 1 воздержался.

Итоги всех голосований лисаковцы отразят в протокольном решении, которое направят в маслихат Костанайской области.