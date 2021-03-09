Об итогах очередного заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции сообщил сегодня, 9 марта, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на своей странице в Instagram.

Штаб принял решение ввести следующие послабления с 10 марта 2021 года:

- разрешить перехода в комбинированный формат обучения учащихся 1-5 классов, с соблюдением санитарных требований.

- разрешить работу ТРЦ, торговых сетей, супермаркетов, гипермаркетов без ограничении по времени и во все дни недели, без работы развлекательных зон;

- разрешить работу крытых продовольственных и непродовольственных рынков без ограничении по времени и во все дни недели;

- разрешить работу бань без ограничении по времени и во все дни недели.

С 13 марта 2021 года разрешить проведение спортивных мероприятий со зрителями, с заполняемостью 20%.

"Уважаемые костанайцы, прошу соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы по недопущению распространения КВИ", - написал глава региона.

Соответствующее постановление сегодня подписал главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев. Цитируем:

"В постановление № 5 от 4 февраля 2021 года внести следующие изменения:

1) подпункт 12-1) пункта 1 после слов «кинотеатров, театров» дополнить словами «домов культуры, концертных залов»;

2) подпункт 16) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«16) разрешение деятельности объектов общественного питания, в том числе объектов загородного придорожного сервиса, при условии наполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 50 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4-6 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы с 07:00 часов до 24:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий, с соблюдением требований ПГГСВ РК № 67. После 24:00 часов разрешается работа только на вынос и доставку»;

3) подпункт 18) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«18) разрешение деятельности торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов со штатным распорядком дня с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, заполняемостью не более 30% и не менее 4 кв.м. на 1 посетителя. Работа развлекательных зон не разрешается»;

4) в подпункте 19) пункта 1 слова «Запрет работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков воскресенье» исключить;

5) подпункт 25) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«25) разрешить в третьей четверти 2020-2021 учебного года;

-обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

- обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек;

- обучения в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы):70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс – 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режима);

- индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению организации образования»;

6) подпункт 27) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«27) разрешение деятельности детских дошкольных учреждений (дежурные группы) с численностью не более 25 человек в группе»;

7) подпункт 33) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«33) разрешение работы общественных бань из расчета 4 кв.м. на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий»;

8) подпункт 34) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«34) разрешение работы СПА-центров (салонов), аквапарков и термопарка с одновременным присутствием не более 50% посетителей от проектной вместимости и из расчета 5 кв.м. на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, по предварительной записи»;

9) подпункт 35) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«35) разрешение деятельности бассейнов по предварительной записи, из расчета 5 кв. м зеркала воды на 1 человека»;

10) подпункт 37) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«37) разрешение работы крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры и другие) при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв. м. на одного посетителя, по штатному графику работы»;

11) пункт 1 дополнить подпунктом 37-1) в следующей редакции:

«37-1) разрешение проведения спортивных мероприятий со зрителями с заполняемостью зрительного зала до 20%, при условии нахождения области в «зеленой зоне», с 13 марта 2021 года».