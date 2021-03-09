Соревнования по лыжным видам спорта проходили с 24 февраля по 7 марта в Оберстдорфе. Этот город в третий раз принимал чемпионат мира, ранее лыжники со всей планеты приезжали сюда в 1987-м и 2005 годах.

Лучший результат Виталия Пухкало на чемпионате мира - 12-е место в эстафете / Фото из личной страницы в Instagram

Разыгрывались 24 комплекта медалей в лыжных гонках, лыжном двоеборье и прыжках с трамплина. Сборную РК в лыжных гонках представляли 11 спортсменов, в том числе два костанайца: 28-летний мастер спорта международного класса РК, участник Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Виталий Пухкало и 25-летний мастер спорта РК Наиль Башмаков.

Первым видом программы стали спринтерские гонки среди мужчин и женщин. По итогам квалификации в следующий раунд казахстанские спортсмены не вышли. Виталий был 61-м, а для прохождения в следующий круг соревнований необходимо было попадать в число 30 лучших. У женщин победу одержала шведка Юнна Сундлинг, у мужчин – норвежец Йоханнес Клебо.

Во второй день были разыграны медали в скиатлоне - это лыжная гонка с масс-стартом, которая состоит из двух частей. Первая часть выполняется в классическом стиле, а вторая – коньковом (свободном). Между двумя этими этапами нет перерыва и лыжник должен поменять лыжи.

У мужчин победу одержал россиянин Александр Большунов. Виталий Пухкало прибежал 47-м, Наиль Башмаков – 56-м. У женщин победила норвежка Тереза Йохауг.

28 февраля были разыграны медали в командном спринте среди мужчин и женщин. Победу одержали: среди женщин – Швеция, сборная Казахстана на 17-м месте; среди мужчин чемпионами стали норвежцы, наша сборная – 16-я.

2 марта на старт вышли женщины в гонке на 10 км свободным стилем, победуила Тереза Йохауг, лучшая из казахстанок - Анна Шевченко (36-я).

3 марта на старт вышли мужчины, им предстояло преодолеть 15 км свободным стилем. Победил Ганс Христер Холунд, лучший из казахстанцев Евгений Величко – 49-й. Башмаков Наиль – 69-й.

4 марта женщины выясняли, кто сильнее в эстафетной конке 4х5 км, победили норвежки, сборная Казахстана заняла 14 место.

5 марта на старт вышли мужчины в эстафете 4х10 км, в составе сборной Казахстана были оба костанайца. Итог - 12 место наших.

Чемпионат мира завершают две гонки классическим стилем. 6 марта все оказалось предсказуемым - Тереза Йохауг, как главный претендент, стала победительницей. Лучшая из сборной Казахстана - Анна Шевченко (30-я).

7 марта на марафонской дистанции до последних метров было совершенно непонятно, кто победит. Норвежская сборная везла к финишу сильнейшего спринтера Йохануса Клебо и единственным, кто мог им оказать сопротивление за 3 км до финиша, оставался россиянин Александр Большунов. Итог - спринтерский финиш, сломанная палка Большунова. Первым финишную ленту пересекает Клебо, за ним Эмиль Иверсон, Большунов третий, но тут же подается протест. Очень долго заседает апелляционное жюри… Российский протест принимают, Клебо дисквалифицирован, тут же протест подают норвежцы… Протест норвежцев отклонен, но золото остается у норвежцев. Итог последней гонки чемпионата мира: Иверсон (Норвегия) - 1-й, Большунов (Россия) – 2-й, Крюгер (Норвегия) — 3-й.

Лучший из наших - Наиль Башмаков, он 45-й. Евгений Величко не стартовал, а Виталий Пухкало не финишировал.

Автор - гражданский журналист «НГ»