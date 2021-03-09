За прошедшие сутки, 8 марта, в регионе зарегистрировано 50 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,39%. Днем ранее в области количество заболевших и темп прироста были такими же.

Иллюстративное фото iconstyle.al

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 25 человек, Рудный - 6, Аулиекольский район - 5, Лисаковск и Карасуский район - по 3, Денисовский, Камыстинский и Федоровский районы - по 2, Мендыкаринский и им. Б. Майлина районы - по 1.

- 38 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профцелью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 42 с симптомами заболевания, 8 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 8 марта 2021 г. зарегистрировано 12 825 случаев COVID-19, количество выздоровевших больных - 11 412.