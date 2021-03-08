Череда случившихся друг за другом событий заставляет задуматься о том, что случайности не случайны. 3 марта в Рудном Аннушка разлила масло… или что там случилось, но в автобус № 6 сзади въехала легковушка. Авария случилась на ул. Топоркова, на автобусной остановке. Дождались люди своего автобуса...

А 5 марта, буквально в 200 м от этого места, новое столкновение. В это же самое время. В этот раз - Уазик и вновь автобус маршрута № 6. И вновь красный цвет, и вновь улица Топоркова.

Очень много факторов должно сойтись для таких совпадений в течение трех дней. Или не так уж много? По моим наблюдением, их несколько.

Первое. В феврале в Рудном все больше нарастало недовольство фирмой «Рахат-2018», которая взяла на себя обязательства по очистке города от снежных завалов. В последние недели снегоуборочная техника просто пропала с улиц города. Говорят, что их видят то тут, то там, но я лично за три недели, передвигаясь по разным улицам , не встречал ни одного даже маленького трактора. Ещё говорят, что они работают по ночам… Но в таком случае были бы видны результаты их деятельности? Недовольные жители города заваливают соцсети фото- и видеоматериалами, фиксирующих отсутствие деятельности фирмы: нерасчищенные тротуары и улицы, примыкающие к главным, дороги частного сектора. Не расчищены подходы даже к стратегически важным социальным объектам: больницам, почте, пешеходным переходам. Ходят слухи, что это ТОО выиграло тендер в соседнем районе и наводит чистоту там… ОО "Центр защиты прав потребителей" направил запросы в соответствующие органы: «Где деньги, Зин», то есть где техника и работа в соответствии с договорами? Ответов пока нет.

Второе. В результате бездеятельности, либо халатной деятельности указанного ТОО улица Топоркова из трехполосной превратилась в двухполосную. Целая полоса, позволяющая разъехаться встречному транспорту, исчезла под наваленным на обочинах снегом. Это и является, на мой взгляд, главной причиной возникших ситуаций. Попытка вынырнуть из-за автобуса заканчивается «объятиями и поцелуями».

Третье предположение – а что, если на красные автобусы под номером 6 ведется прицельная охота? По этому маршруту из года в год ездит одна и та же рухлядь - "ЛиАзы 677" (автобусы выпуска 1975 года все еще можно встретить на улицах Рудного). Но в этом году начали появляться красные "мерседесы". А что если это заговор "ЛиАзов"? Впрочем, думаю, что этой теории мы не будем придавать большого значения.

От того, что сменили одного акима на другого, в Рудном ситуация не сменилась. Все тот же мусор, все тот же снег, все то же отсутствие инфраструктуры. Возможно, что столкновение автобусов, чей-то перелом, не доехавшая скорая или пожарная служба однажды приведут к переменам и оправдают ожидания рудничан.

Автор - гражданский журналист "НГ"

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