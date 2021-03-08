Названа возможная причина взрыва в областной больнице в Актау
Tengrinews.kz
8 марта 2021, 12:59 | Происшествия
Названа возможная причина взрыва и возгорания в Мангистауской областной больнице, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-служба управление здравоохранения области.
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По предварительным данным, к возгоранию могло привести короткое замыкание электричества.
Инцидент произошел вчера ночью, 7 марта около 23:30 минут в приемном отделении Мангистауской областной больницы.
Работники больницы обесточили электричество до приезда пожарных. В ходе происшествия никто из медицинского персонала и пациентов не пострадал.
Мангистауская областная больница продолжает работу в штатном режиме. Перевод больных в другие блоки не планируется.
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