Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10 марта проведут общественные слушания по вопросу «О переводе времени Костанайской области в географический пояс UTC+5». Планируете ли вы принять в них участие? Да. Я хочу добиться возвращения костанайцам природного времени.

Да. Я привык жить в нынешнем часовом поясе и хочу его оставить.

Нет. В таких вопросах нужно изучать не мнения граждан, а выводы ученых.

Нет. Часовые пояса не оказывают на мою жизнь никакого влияния.

