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Названа возможная причина взрыва в областной больнице в Актау

Tengrinews.kz

8 марта 2021, 12:59 |  Происшествия

Названа возможная причина взрыва и возгорания в Мангистауской областной больнице, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-служба управление здравоохранения области.

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По предварительным данным, к возгоранию могло привести короткое замыкание электричества.

Инцидент произошел вчера ночью, 7 марта около 23:30 минут в приемном отделении Мангистауской областной больницы.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, взрыв донесся из приемного покоя, где было немало пациентов.

Работники больницы обесточили электричество до приезда пожарных. В ходе происшествия никто из медицинского персонала и пациентов не пострадал.

Мангистауская областная больница продолжает работу в штатном режиме. Перевод больных в другие блоки не планируется.