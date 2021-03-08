Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель впервые с 8 января 2020 года, о чем свидетельствуют данные торгов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

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Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,78 процента, до 70,78 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на WTI поднималась на 1,72 процента, до 67,41 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что после решения ОПЕК+ не наращивать добычу нефти в апреле котировки Brent одномоментно выросли на 5 процентов. Вместе с тем, Казахстан согласовал с картелем рост добычи нефти на 20 тысяч баррелей в сутки.